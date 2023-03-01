https://ria.ru/20230301/trevoga-1855019196.html
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах - РИА Новости, 01.03.2023
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:58
2023-03-01T08:58
2023-03-01T09:53
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигнал об опасности в этих регионах прозвучал практически одновременно — около 8:38 мск. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230301/trevoga-1854995083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах
Украина объявила воздушную тревогу в четырех регионах и в части Запорожской области