Рейтинг@Mail.ru
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 01.03.2023 (обновлено: 09:53 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/trevoga-1855019196.html
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах - РИА Новости, 01.03.2023
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:58
2023-03-01T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигнал об опасности в этих регионах прозвучал практически одновременно — около 8:38 мск. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230301/trevoga-1854995083.html
киев
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Киев объявил воздушную тревогу в пяти регионах

Украина объявила воздушную тревогу в четырех регионах и в части Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сигнал об опасности в этих регионах прозвучал практически одновременно — около 8:38 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
01:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала