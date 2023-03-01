Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 26 человек
ERT: число жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 26 человек
© AP Photo / Vaggelis KousiorasСтолкновение поездов в Греции
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
Столкновение поездов в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Число погибших в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26 человек, в больницы доставили 85 пострадавших, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
Ранее он говорил о 16 жертвах, однако отмечал, что операция по спасению людей продолжается.
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"На данный момент погибли 26 человек, в больницы отправлены 85 раненых", - сказал представитель пожарной службы.
Поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса около полуночи. ЧП произошло при не выясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. После столкновения произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.
В операции по разблокированию людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 40 машин скорой помощи.
Раненых вывозят в Университетскую больницу Ларисы, в экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы и больница Катерини. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай приема раненых.
Как сообщает телеканал, в поезде находились 350 человек. По предварительным данным, пассажирский поезд Афины — Салоники отправился в рейс в 19:22.
Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.