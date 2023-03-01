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Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 01.03.2023 (обновлено: 15:20 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855116645.html
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:25
2023-03-01T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена. Ранее русские хакеры сообщили, что украинские силовики получили приказ об отступлении из Артемовска. "ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - заявил Пригожин.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
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в мире, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска

Пригожин сообщил о десятках тысяч бойцов ВСУ, оказывающих сопротивление в Артемовске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
Ранее русские хакеры сообщили, что украинские силовики получили приказ об отступлении из Артемовска.
"ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - заявил Пригожин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскЕвгений ПригожинВооруженные силы Украины
 
 
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