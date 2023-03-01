https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855116645.html
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:25
2023-03-01T14:25
2023-03-01T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена. Ранее русские хакеры сообщили, что украинские силовики получили приказ об отступлении из Артемовска. "ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - заявил Пригожин.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска
Пригожин сообщил о десятках тысяч бойцов ВСУ, оказывающих сопротивление в Артемовске