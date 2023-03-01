https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855116645.html

Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска

Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023

Пригожин опроверг утверждения о выводе формирований ВСУ из Артемовска

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:25

2023-03-01T14:25

2023-03-01T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг утверждения о выводе украинских формирований из Артемовска, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена. Ранее русские хакеры сообщили, что украинские силовики получили приказ об отступлении из Артемовска. "ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - заявил Пригожин.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины