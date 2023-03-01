https://ria.ru/20230301/sotrudnichestvo-1855202254.html

Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям

Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям - РИА Новости, 01.03.2023

Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям

Минск и Пекин будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, сферах безопасности, подготовки военных кадров, борьбе с цветными... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:58

2023-03-01T18:58

2023-03-01T19:17

в мире

минск

пекин

белоруссия

китай

александр лукашенко

си цзиньпин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805813921_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1e6e6a6deef7ef38b9ef17f8cd30d2c8.jpg

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Минск и Пекин будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, сферах безопасности, подготовки военных кадров, борьбе с цветными революциями, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху."Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями", - цитирует документ информагентство Белта.Страны также намерены укреплять обмен и сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Также заявлено о намерении поощрять создание совместных научно-исследовательских центров, лабораторий и других платформ, увеличивать финансирование проектов в рамках научно-технического сотрудничества и содействовать совместным исследованиям и разработкам новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта и 5G.

https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

минск

пекин

белоруссия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, пекин, белоруссия, китай, александр лукашенко, си цзиньпин, технологии