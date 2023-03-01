https://ria.ru/20230301/sotrudnichestvo-1855202254.html
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям - РИА Новости, 01.03.2023
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям
Минск и Пекин будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, сферах безопасности, подготовки военных кадров, борьбе с цветными... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:58
2023-03-01T18:58
2023-03-01T19:17
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технологии
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Минск и Пекин будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, сферах безопасности, подготовки военных кадров, борьбе с цветными революциями, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху."Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями", - цитирует документ информагентство Белта.Страны также намерены укреплять обмен и сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.Также заявлено о намерении поощрять создание совместных научно-исследовательских центров, лабораторий и других платформ, увеличивать финансирование проектов в рамках научно-технического сотрудничества и содействовать совместным исследованиям и разработкам новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта и 5G.
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в мире, минск, пекин, белоруссия, китай, александр лукашенко, си цзиньпин, технологии
В мире, Минск, Пекин, Белоруссия, Китай, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Технологии
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Минск и Пекин будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, сферах безопасности, подготовки военных кадров, борьбе с цветными революциями, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин
в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.
"Как следует из текста совместного заявления, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями", - цитирует документ информагентство Белта.
Страны также намерены укреплять обмен и сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
Также заявлено о намерении поощрять создание совместных научно-исследовательских центров, лабораторий и других платформ, увеличивать финансирование проектов в рамках научно-технического сотрудничества и содействовать совместным исследованиям и разработкам новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта и 5G.
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