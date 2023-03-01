https://ria.ru/20230301/skrining-1855209280.html

Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт

Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023

Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт

Реализация программы неонатального скрининга в России поможет развитию методов терапии генетически обусловленных болезней, считает кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:29

2023-03-01T19:29

2023-03-01T19:29

общество

россия

мария воронцова

здоровье - общество

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855136225_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_2b85b78321785a39ef15bb9b0681bc7f.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реализация программы неонатального скрининга в России поможет развитию методов терапии генетически обусловленных болезней, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова. С 1 января в России расширен неонатальный скрининг до 36 заболеваний, что позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе. "Если посмотреть на мировой опыт, то любые программы, которые включают в себя диагностику какого-либо заболевания, способствуют развитию исследований, в том числе в области терапии этих недугов", - сказала Воронцова журналистам на полях II Всероссийской научно-практической конференции "Орфанные заболевания. Прошлое, настоящее, будущее". "Потому что у нас появляется более четкая картина, сколько у нас таких больных имеется, как они болеют. Мы можем лучше наблюдать развитие клинической картины. То есть это помогает нам более подробно изучить то заболевание, которое мы диагностируем. Чем лучше ты знаешь заболевание, тем легче тебе разработать терапию - неважно, генную или негенную", - пояснила она. Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных, проводимое с целью раннего выявления (до развития клинических симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний.

https://ria.ru/20221219/skrining-1839835815.html

https://ria.ru/20221130/zdorove-1835258742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, мария воронцова, здоровье - общество, наука