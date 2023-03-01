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Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
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19:29 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/skrining-1855209280.html
Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт
Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт
Реализация программы неонатального скрининга в России поможет развитию методов терапии генетически обусловленных болезней, считает кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:29
2023-03-01T19:29
общество
россия
мария воронцова
здоровье - общество
наука
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реализация программы неонатального скрининга в России поможет развитию методов терапии генетически обусловленных болезней, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова. С 1 января в России расширен неонатальный скрининг до 36 заболеваний, что позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе. "Если посмотреть на мировой опыт, то любые программы, которые включают в себя диагностику какого-либо заболевания, способствуют развитию исследований, в том числе в области терапии этих недугов", - сказала Воронцова журналистам на полях II Всероссийской научно-практической конференции "Орфанные заболевания. Прошлое, настоящее, будущее". "Потому что у нас появляется более четкая картина, сколько у нас таких больных имеется, как они болеют. Мы можем лучше наблюдать развитие клинической картины. То есть это помогает нам более подробно изучить то заболевание, которое мы диагностируем. Чем лучше ты знаешь заболевание, тем легче тебе разработать терапию - неважно, генную или негенную", - пояснила она. Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных, проводимое с целью раннего выявления (до развития клинических симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний.
https://ria.ru/20221219/skrining-1839835815.html
https://ria.ru/20221130/zdorove-1835258742.html
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общество, россия, мария воронцова, здоровье - общество, наука
Общество, Россия, Мария Воронцова, Здоровье - Общество, Наука
Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт

Эксперт Воронцова: программа неонатального скрининга поможет развитию методов лечения

© РИА Новости / Григорий СысоевII Всероссийская научно-практическая конференция "Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее"
II Всероссийская научно-практическая конференция Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
II Всероссийская научно-практическая конференция "Орфанные заболевания: прошлое-настоящее-будущее"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реализация программы неонатального скрининга в России поможет развитию методов терапии генетически обусловленных болезней, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова.
С 1 января в России расширен неонатальный скрининг до 36 заболеваний, что позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
В Минздраве рассказали о программе расширенного скрининга новорожденных
19 декабря 2022, 19:43
"Если посмотреть на мировой опыт, то любые программы, которые включают в себя диагностику какого-либо заболевания, способствуют развитию исследований, в том числе в области терапии этих недугов", - сказала Воронцова журналистам на полях II Всероссийской научно-практической конференции "Орфанные заболевания. Прошлое, настоящее, будущее".
"Потому что у нас появляется более четкая картина, сколько у нас таких больных имеется, как они болеют. Мы можем лучше наблюдать развитие клинической картины. То есть это помогает нам более подробно изучить то заболевание, которое мы диагностируем. Чем лучше ты знаешь заболевание, тем легче тебе разработать терапию - неважно, генную или негенную", - пояснила она.
Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных, проводимое с целью раннего выявления (до развития клинических симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний.
Президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями
30 ноября 2022, 13:25
 
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