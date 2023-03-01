https://ria.ru/20230301/rkn-1854992071.html

РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных

РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных - РИА Новости, 01.03.2023

РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных

Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:36

2023-03-01T00:36

2023-03-01T00:36

совет европы

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости принимать решения о запрете или ограничении такой передачи, говорится в сообщении ведомства. В ведомстве отметили, что операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление после этой даты, до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных (в новые страны или для новых целей). В конце сентября Роскомнадзор утвердил перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Перечень включает в себя 89 государств. Среди них есть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и страны, не являющиеся сторонами Конвенции, но чьи нормы права и принимаемые меры соответствуют ее положениям. Условиями включения государства в перечень является наличие комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД и системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства в этой области.

https://ria.ru/20230220/roskomnadzor-1853058079.html

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совет европы, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии