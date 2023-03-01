https://ria.ru/20230301/rkn-1854992071.html
РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных
РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных - РИА Новости, 01.03.2023
РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных
Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:36
2023-03-01T00:36
2023-03-01T00:36
совет европы
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости принимать решения о запрете или ограничении такой передачи, говорится в сообщении ведомства. В ведомстве отметили, что операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление после этой даты, до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных (в новые страны или для новых целей). В конце сентября Роскомнадзор утвердил перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Перечень включает в себя 89 государств. Среди них есть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и страны, не являющиеся сторонами Конвенции, но чьи нормы права и принимаемые меры соответствуют ее положениям. Условиями включения государства в перечень является наличие комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД и системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства в этой области.
https://ria.ru/20230220/roskomnadzor-1853058079.html
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совет европы, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии
Совет Европы, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Технологии
РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных
РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта будет рассматривать уведомления операторов персональных данных об их намерении передавать данные за границу и в случае необходимости принимать решения о запрете или ограничении такой передачи, говорится в сообщении ведомства.
«
"С 1 марта 2023 года вступит в силу новый порядок информирования Роскомнадзора о трансграничной передаче данных. Роскомнадзор будет рассматривать уведомления операторов и по итогам рассмотрения ведомство будет вправе принять решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны. До истечения 10 рабочих дней после подачи такого уведомления запрещено будет передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных", - говорится на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление после этой даты, до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных (в новые страны или для новых целей).
В конце сентября Роскомнадзор утвердил перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Перечень включает в себя 89 государств. Среди них есть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и страны, не являющиеся сторонами Конвенции, но чьи нормы права и принимаемые меры соответствуют ее положениям.
Условиями включения государства в перечень является наличие комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД и системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства в этой области.
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