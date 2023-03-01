Рейтинг@Mail.ru
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:17 01.03.2023 (обновлено: 14:42 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/razin-1855093340.html
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем - РИА Новости, 01.03.2023
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем
Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:17
2023-03-01T14:42
шоубиз
андрей разин
майами
америка
сша
ласковый май
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:258:2273:1536_1920x0_80_0_0_6dd49d54741d9b31783d2f96c91e6c29.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги.Кроме того, он добавил, что продолжил лечение в США в 2022 году. Ранее певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о своей эмиграции. Она заявила, что улетела в семьей в отпуск.
https://ria.ru/20230206/guzeeva-1850002203.html
майами
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:45:2273:1749_1920x0_80_0_0_4d2dcf23d2f37684ad0411ff1a8f30f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей разин, майами, америка, сша, ласковый май, шоу-бизнес
Шоубиз, Андрей Разин, Майами, Америка, США, Ласковый май, Шоу-бизнес
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем

Разин объяснил свой отъезд за границу необходимостью сделать операцию в США

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги.
«
"Я уехал в 2021 году и проходил обследование. У меня серьезная травма ноги и инвалидность. Поэтому я обследовал в Америке свои сосуды. Мне сказали, что нужна сложная операция. Ее могли провести только там", – признался артист на своем YouTube-канале.
Кроме того, он добавил, что продолжил лечение в США в 2022 году.
«
"Весь 2022 год я восстанавливался после операции. До сих пор расхаживаю ногу и слежу за своим здоровьем. В последний раз говорю: я был гражданином России и остаюсь. И готовлю тур с группой "Ласковый май", – заключил Разин.
Ранее певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о своей эмиграции. Она заявила, что улетела в семьей в отпуск.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции
6 февраля, 12:57
 
ШоубизАндрей РазинМайамиАмерикаСШАЛасковый майШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала