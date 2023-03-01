https://ria.ru/20230301/razin-1855093340.html
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем - РИА Новости, 01.03.2023
Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем
Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:17
2023-03-01T14:17
2023-03-01T14:42
шоубиз
андрей разин
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ласковый май
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги.Кроме того, он добавил, что продолжил лечение в США в 2022 году. Ранее певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о своей эмиграции. Она заявила, что улетела в семьей в отпуск.
https://ria.ru/20230206/guzeeva-1850002203.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем
Разин объяснил свой отъезд за границу необходимостью сделать операцию в США