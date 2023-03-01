https://ria.ru/20230301/razin-1855093340.html

Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем

Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем - РИА Новости, 01.03.2023

Разин объяснил свой отъезд в США проблемами со здоровьем

Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:17

2023-03-01T14:17

2023-03-01T14:42

шоубиз

андрей разин

майами

америка

сша

ласковый май

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Андрей Разин объяснил, почему улетел в Майами. По словам продюсера, причиной послужила серьезная травма ноги.Кроме того, он добавил, что продолжил лечение в США в 2022 году. Ранее певица Юлия Ковальчук опровергла слухи о своей эмиграции. Она заявила, что улетела в семьей в отпуск.

https://ria.ru/20230206/guzeeva-1850002203.html

майами

америка

сша

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей разин, майами, америка, сша, ласковый май, шоу-бизнес