https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855031871.html

Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта

Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта - РИА Новости, 01.03.2023

Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта

Определены самые востребованные и бюджетные направления для поездок в начале марта, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:34

2023-03-01T13:34

2023-03-01T13:34

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туризм

новости - туризм

отдых в россии

санкт-петербург

турция

москва

казань

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные и бюджетные направления для поездок в начале марта, сообщает "Авиасейлс". "С 7 по 12 марта самые выгодные внутренние направления из Москвы — Санкт-Петербург и Казань, от 5,2 тысячи рублей за билет туда и обратно, Нижний Новгород — от шести тысяч рублей", — рассказали в онлайн-сервисе. Из зарубежных туристических направлений из столицы в те же даты без пересадок бюджетнее всего будет полететь в Турцию — от 19,8 тысячи рублей за дорогу в оба конца, Египет — от 30 тысяч, Индию — от 34 тысяч рублей. В компании также проанализировали, куда выгоднее с 7 по 12 марта отправиться из Санкт-Петербурга. Здесь на первом месте Москва, билет в оба конца — от 4,5 тысячи рублей. На второй строчке — Калининград (от 7,2 тысячи рублей), за ним — Казань (от 7,5 тысячи). Турция — самое недорогое направление и из города на Неве: билеты можно купить за 35,3 тысячи рублей. ОАЭ — от 56,5 тысяч, а Египет - от 77 тысяч рублей."Если смотреть, куда россияне забронировали билеты в марте, то самыми популярными турнаправлениями стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Израиль и Грузия. Внутри страны — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала", — добавили в сервисе.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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турция

москва

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, турция, москва, казань