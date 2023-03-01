https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855031871.html
Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта
Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта - РИА Новости, 01.03.2023
Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта
Определены самые востребованные и бюджетные направления для поездок в начале марта, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:34
2023-03-01T13:34
2023-03-01T13:34
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отдых в россии
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турция
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные и бюджетные направления для поездок в начале марта, сообщает "Авиасейлс". "С 7 по 12 марта самые выгодные внутренние направления из Москвы — Санкт-Петербург и Казань, от 5,2 тысячи рублей за билет туда и обратно, Нижний Новгород — от шести тысяч рублей", — рассказали в онлайн-сервисе. Из зарубежных туристических направлений из столицы в те же даты без пересадок бюджетнее всего будет полететь в Турцию — от 19,8 тысячи рублей за дорогу в оба конца, Египет — от 30 тысяч, Индию — от 34 тысяч рублей. В компании также проанализировали, куда выгоднее с 7 по 12 марта отправиться из Санкт-Петербурга. Здесь на первом месте Москва, билет в оба конца — от 4,5 тысячи рублей. На второй строчке — Калининград (от 7,2 тысячи рублей), за ним — Казань (от 7,5 тысячи). Турция — самое недорогое направление и из города на Неве: билеты можно купить за 35,3 тысячи рублей. ОАЭ — от 56,5 тысяч, а Египет - от 77 тысяч рублей."Если смотреть, куда россияне забронировали билеты в марте, то самыми популярными турнаправлениями стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Израиль и Грузия. Внутри страны — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала", — добавили в сервисе.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, турция, москва, казань
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Санкт-Петербург, Турция, Москва, Казань
Названы самые дешевые маршруты для путешествий в начале марта
"Авиасейлс": самые дешевые направления для поездок из Москвы в марте — Петербург и Казань