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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 01.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника, в результате он... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:11
2023-03-01T14:11
2023-03-01T14:12
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника, в результате он потерял за сутки до 80 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой народной республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях