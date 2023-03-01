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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 01.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника, в результате он... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:11

2023-03-01T14:11

2023-03-01T14:12

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное огневое поражение подразделениям противника, в результате он потерял за сутки до 80 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой народной республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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