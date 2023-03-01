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Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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14:05 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО
Прежде чем комментировать поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников СВО, нужно ознакомиться с ними, проработать их, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:05
2023-03-01T14:05
россия
дмитрий песков
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прежде чем комментировать поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников СВО, нужно ознакомиться с ними, проработать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телегам-канале, что поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, внесены в Госдуму. "Подождите, ещё нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к поправкам. Он отметил, что, "не будучи знакомым с текстом, что-то говорить было бы неправильно"
https://ria.ru/20230301/popravki-1855057537.html
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россия, дмитрий песков, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО

Песков: с поправками об ответственности за дискредитацию участников СВО надо ознакомиться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прежде чем комментировать поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников СВО, нужно ознакомиться с ними, проработать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телегам-канале, что поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, внесены в Госдуму.
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"Подождите, ещё нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к поправкам.
Он отметил, что, "не будучи знакомым с текстом, что-то говорить было бы неправильно"
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