https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html

Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО

Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО

Прежде чем комментировать поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников СВО, нужно ознакомиться с ними, проработать их, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:05

2023-03-01T14:05

2023-03-01T14:05

россия

дмитрий песков

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прежде чем комментировать поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников СВО, нужно ознакомиться с ними, проработать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телегам-канале, что поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, внесены в Госдуму. "Подождите, ещё нужно ознакомиться со сформулированным текстом и так далее. Пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к поправкам. Он отметил, что, "не будучи знакомым с текстом, что-то говорить было бы неправильно"

https://ria.ru/20230301/popravki-1855057537.html

https://ria.ru/20230301/popravki-1855012582.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, госдума рф, вячеслав володин