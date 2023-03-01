https://ria.ru/20230301/peregovory-1855114210.html

СМИ: эксперты из России и Украины ведут переговоры через фирмы в Женеве

СМИ: эксперты из России и Украины ведут переговоры через фирмы в Женеве - РИА Новости, 01.03.2023

СМИ: эксперты из России и Украины ведут переговоры через фирмы в Женеве

Российские и украинские эксперты проводят переговоры через две частные организации в Женеве, имена не называются, сообщает швейцарская телерадиокомпании RTS. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:17

2023-03-01T14:17

2023-03-01T14:17

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швейцария

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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Российские и украинские эксперты проводят переговоры через две частные организации в Женеве, имена не называются, сообщает швейцарская телерадиокомпании RTS. "Этими (переговорами - ред.) занимаются две некоммерческие организации, базирующиеся в Женеве: Центр гуманитарного диалога, HD Center и Центр политики безопасности, GCSP. Две организации, получающие финансовую поддержку от Конфедерации (Швейцария - ред.). В настоящее время они проводят предварительные переговоры с российскими и украинскими партнерами", - сказано в материале. Журналисты уточняют, что цель состоит в том, чтобы на данный момент поддерживать форму непрямого диалога между сторонами. По словам журналистов, эти "эксперты" часто являются бывшими официальными лицами, политиками или военными. Содержание обсуждений держится в секрете. "В марте прошлого года мы предложили обеим воюющим сторонам, а затем генеральному секретарю ООН возможное соглашение об экспорте сельскохозяйственных товаров, соглашение о снижении цен на продукты питания, за которые платят миллионы людей по всему миру и которые зависят от российского и украинского зерна", - цитирует RTS директор HD Center Дэвид Харланд. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что ни дипломаты, ни представители администрации РФ не ведут переговоры по Украине. Также ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете "Тан", что Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, но эти переговоры проходят не на самом высоком уровне. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854822577.html

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, женева (город), швейцария, украина