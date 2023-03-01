https://ria.ru/20230301/pdd-1854996315.html
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах - РИА Новости, 01.03.2023
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах
Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T01:17
2023-03-01T01:17
2023-03-01T01:17
россия
общество
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757320998_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad1a531370c6dfb97860bc28bc20968e.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется порядок остановки перед такими ТС. Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду. "Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!" - говорится в документе. Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка. К маршрутным транспортным средствам относятся автобус, трамвай и троллейбус, следует из новой редакции ПДД.
https://ria.ru/20230119/rets-1845935035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/samokat-1845753838.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757320998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c88067eaa3a281fe46a1abdd924df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, авто
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах
В российских ПДД появилось новое световое табло "Внимание, пассажир!" на автобусах
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется порядок остановки перед такими ТС.
Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ
в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду.
РЭЦ: штрафы за ПДД теперь можно оплатить на платформе "Мой экспорт"
"Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!" - говорится в документе.
Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка.
К маршрутным транспортным средствам относятся автобус, трамвай и троллейбус, следует из новой редакции ПДД.
С весны самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД