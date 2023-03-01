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В российских ПДД появилось новое табло на автобусах - РИА Новости, 01.03.2023
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01:17 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/pdd-1854996315.html
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах - РИА Новости, 01.03.2023
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах
Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T01:17
2023-03-01T01:17
россия
общество
авто
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется порядок остановки перед такими ТС. Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду. "Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!" - говорится в документе. Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка. К маршрутным транспортным средствам относятся автобус, трамвай и троллейбус, следует из новой редакции ПДД.
https://ria.ru/20230119/rets-1845935035.html
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россия, общество, авто
Россия, Общество, Авто
В российских ПДД появилось новое табло на автобусах

В российских ПДД появилось новое световое табло "Внимание, пассажир!" на автобусах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтобус на одной из улиц Москвы
Автобус на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Световое табло "Внимание, пассажир!" на маршрутных транспортных средствах узаконили в правилах дорожного движения (ПДД), с 1 марта правилами регламентируется порядок остановки перед такими ТС.
Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу в среду.
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"Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!" - говорится в документе.
Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка.
К маршрутным транспортным средствам относятся автобус, трамвай и троллейбус, следует из новой редакции ПДД.
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