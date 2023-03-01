https://ria.ru/20230301/nato-1855083508.html
Президент Венгрии назвала членство Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным
Президент Венгрии назвала членство Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным - РИА Новости, 01.03.2023
Президент Венгрии назвала членство Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным
Президент Венгрии Каталин Новак назвала прием Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным, но отметила, что ратификация - это не простой технический вопрос, а... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:48
2023-03-01T12:48
2023-03-01T12:48
в мире
венгрия
финляндия
швеция
виктор орбан
каталин новак
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак назвала прием Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным, но отметила, что ратификация - это не простой технический вопрос, а сложное решение. "Сегодня парламент начинает обсуждать вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Есть те, кто думает, что это простой технический вопрос. Это не так. Речь идет о сложном решении с серьезными последствиями, поэтому его следует тщательно обдумать. Моя позиция ясна: в нынешней ситуации вступление Швеции и Финляндии в НАТО обоснованно. Я верю, что парламент примет мудрое решение как можно скорее!" - написала Новак в Facebook*. Ранее стало известно, что предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам запланировано на 1 марта, если оно будет успешным, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО может состояться с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой заявил, что парламентская делегация в Стокгольм отправится в течение недели-двух. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230228/finlyandiya-1854886350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, финляндия, швеция, виктор орбан, каталин новак, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Финляндия, Швеция, Виктор Орбан, Каталин Новак, Петер Сийярто, НАТО
Президент Венгрии назвала членство Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным
Президент Венгрии Каталин Новак назвала прием Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным
БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак назвала прием Финляндии и Швеции в НАТО обоснованным, но отметила, что ратификация - это не простой технический вопрос, а сложное решение.
"Сегодня парламент начинает обсуждать вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Есть те, кто думает, что это простой технический вопрос. Это не так. Речь идет о сложном решении с серьезными последствиями, поэтому его следует тщательно обдумать. Моя позиция ясна: в нынешней ситуации вступление Швеции и Финляндии в НАТО обоснованно. Я верю, что парламент примет мудрое решение как можно скорее!" - написала Новак в Facebook*.
Финские депутаты предложили отказаться от вступления в НАТО
Ранее стало известно, что предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам запланировано на 1 марта, если оно будет успешным, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО может состояться с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией
выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто
после переговоров со шведским коллегой заявил, что парламентская делегация в Стокгольм
отправится в течение недели-двух.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине
в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция
заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары
. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет