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Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) - РИА Новости, 01.03.2023
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13:30 01.03.2023 (обновлено: 13:39 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/metro-1853036307.html
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) - РИА Новости, 01.03.2023
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Владимир Путин открыл движение по Большой кольцевой линии московского метро на участках Каховская — Нижегородская и Савеловская — Электрозаводская. Теперь... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:30
2023-03-01T13:39
инфографика
московский метрополитен
городское хозяйство москвы
москва
большая кольцевая линия
общественный транспорт
строительство метро в москве
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Владимир Путин открыл движение по Большой кольцевой линии московского метро на участках Каховская — Нижегородская и Савеловская — Электрозаводская. Теперь поезда с пассажирами будут ходить по всей окружности БКЛ, которая объединяет 31 станцию. Предполагается, что второе кольцо на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные ветки. Смотрите в инфографике Ria.ru, где пролегает маршрут новой транспортной артерии.
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московский метрополитен, городское хозяйство москвы, москва, большая кольцевая линия, общественный транспорт, строительство метро в москве, инфографика
Инфографика, Московский метрополитен, Городское хозяйство Москвы, Москва, Большая кольцевая линия, Общественный транспорт, Строительство метро в Москве
Инфографика

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)

Читать ria.ru в
Владимир Путин открыл движение по Большой кольцевой линии московского метро на участках Каховская — Нижегородская и Савеловская — Электрозаводская. Теперь поезда с пассажирами будут ходить по всей окружности БКЛ, которая объединяет 31 станцию. Предполагается, что второе кольцо на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные ветки. Смотрите в инфографике Ria.ru, где пролегает маршрут новой транспортной артерии.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
 
ИнфографикаМосковский метрополитенГородское хозяйство МосквыМоскваБольшая кольцевая линияОбщественный транспортСтроительство метро в Москве
 
 
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