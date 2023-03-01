https://ria.ru/20230301/metro-1853036307.html
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) - РИА Новости, 01.03.2023
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Владимир Путин открыл движение по Большой кольцевой линии московского метро на участках Каховская — Нижегородская и Савеловская — Электрозаводская. Теперь... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:30
2023-03-01T13:30
2023-03-01T13:39
инфографика
московский метрополитен
городское хозяйство москвы
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большая кольцевая линия
общественный транспорт
строительство метро в москве
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Владимир Путин открыл движение по Большой кольцевой линии московского метро на участках Каховская — Нижегородская и Савеловская — Электрозаводская. Теперь поезда с пассажирами будут ходить по всей окружности БКЛ, которая объединяет 31 станцию. Предполагается, что второе кольцо на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные ветки. Смотрите в инфографике Ria.ru, где пролегает маршрут новой транспортной артерии.
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РИА Новости
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