https://ria.ru/20230301/mchs-1855015742.html

Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны

Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны - РИА Новости, 01.03.2023

Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны

Глава МЧС России Александр Куренков в среду передал киргизским коллегам 40 пожарных автоцистерн российского производства. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:39

2023-03-01T08:39

2023-03-01T08:39

киргизия

россия

бишкек

александр куренков (мчс)

акылбек жапаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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БИШКЕК, 1 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в среду передал киргизским коллегам 40 пожарных автоцистерн российского производства. "Сегодня в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы передаем своим коллегам 40 пожарных автоцистерн. Эти уникальные пожарные автомобили оснащены современным оборудованием и произведены в России", - сказал глава российского чрезвычайного ведомства Куренков в ходе торжественной церемонии на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Куренков отметил, что техника передана в руки настоящих профессионалов своего дела. "Уверен, что данная техника достойно будет служить на благо людей и во имя спасения жизни", - подчеркнул он. Со своей стороны председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поблагодарил за оказанную помощь. Отмечается, что переданная киргизским коллегам спецтехника представлена уникальными пожарными автомобилями тяжелого класса на шасси Камаз-43118, обладающими повышенной проходимостью. Объем цистерны составляет 6 кубометров. Российские производители при изготовлении пожарных цистерн учли пожелания зарубежных коллег из расчета типовых размеров пожарных депо, высоты автомобильных мостов, а также условий эксплуатации и возможностей технического обслуживания в Киргизии.

https://ria.ru/20230212/spasateli-1851540047.html

https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839828865.html

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бишкек

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, россия, бишкек, александр куренков (мчс), акылбек жапаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире