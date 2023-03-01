https://ria.ru/20230301/mchs-1855015742.html
Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны
Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны - РИА Новости, 01.03.2023
Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны
Глава МЧС России Александр Куренков в среду передал киргизским коллегам 40 пожарных автоцистерн российского производства. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:39
2023-03-01T08:39
2023-03-01T08:39
киргизия
россия
бишкек
александр куренков (мчс)
акылбек жапаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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БИШКЕК, 1 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в среду передал киргизским коллегам 40 пожарных автоцистерн российского производства. "Сегодня в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы передаем своим коллегам 40 пожарных автоцистерн. Эти уникальные пожарные автомобили оснащены современным оборудованием и произведены в России", - сказал глава российского чрезвычайного ведомства Куренков в ходе торжественной церемонии на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Куренков отметил, что техника передана в руки настоящих профессионалов своего дела. "Уверен, что данная техника достойно будет служить на благо людей и во имя спасения жизни", - подчеркнул он. Со своей стороны председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поблагодарил за оказанную помощь. Отмечается, что переданная киргизским коллегам спецтехника представлена уникальными пожарными автомобилями тяжелого класса на шасси Камаз-43118, обладающими повышенной проходимостью. Объем цистерны составляет 6 кубометров. Российские производители при изготовлении пожарных цистерн учли пожелания зарубежных коллег из расчета типовых размеров пожарных депо, высоты автомобильных мостов, а также условий эксплуатации и возможностей технического обслуживания в Киргизии.
https://ria.ru/20230212/spasateli-1851540047.html
https://ria.ru/20221219/tekhnika-1839828865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киргизия, россия, бишкек, александр куренков (мчс), акылбек жапаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Александр Куренков (МЧС), Акылбек Жапаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Глава МЧС передал киргизским коллегам пожарные автоцистерны
Глава МЧС Куренков передал киргизским коллегам 40 пожарных автоцистерн