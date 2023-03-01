https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855007781.html

Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем

Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 01.03.2023

Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T06:41

2023-03-01T06:41

2023-03-01T06:42

в мире

китай

белоруссия

пекин

александр лукашенко

ли кэцян

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем, сообщило в среду госагентство Белта. Агентство также сообщило, что глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Белоруссии, отметив, что на посту президента это его 13-й визит в Китай. "У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения", - сказал Лукашенко. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855005206.html

китай

белоруссия

пекин

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в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, ли кэцян