https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855007781.html
Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем
Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 01.03.2023
Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T06:41
2023-03-01T06:41
2023-03-01T06:42
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем, сообщило в среду госагентство Белта. Агентство также сообщило, что глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Белоруссии, отметив, что на посту президента это его 13-й визит в Китай. "У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения", - сказал Лукашенко. Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, ли кэцян
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, Ли Кэцян
Лукашенко заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем
"Белта": Лукашенко заявил, что визит в Пекин очертит новые горизонты сотрудничества с КНР
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил
, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем, сообщило в среду госагентство Белта.
«
"В ходе переговоров в Пекине будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном", - написало агентство.
Агентство также сообщило, что глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Белоруссии, отметив, что на посту президента это его 13-й визит в Китай.
"У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения", - сказал Лукашенко.
Государственный визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Планируется, что в Пекине белорусский президент проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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