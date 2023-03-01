https://ria.ru/20230301/lnr-1855023269.html

Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS

Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS

Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:12

2023-03-01T09:12

2023-03-01T09:12

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За февраль 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 15 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения по 11 населенным пунктам. В ходе обстрелов противник применял: тактический ракетный комплекс "Точка-У" (1 ракета), РСЗО HIMARS (30 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (7 снарядов)", - говорится в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, 11 получили ранения, включая ребенка. Разрушено и повреждено 52 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два образовательных учреждения.

https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия