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Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:12
2023-03-01T09:12
2023-03-01T09:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За февраль 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 15 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения по 11 населенным пунктам. В ходе обстрелов противник применял: тактический ракетный комплекс "Точка-У" (1 ракета), РСЗО HIMARS (30 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (7 снарядов)", - говорится в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, 11 получили ранения, включая ребенка. Разрушено и повреждено 52 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два образовательных учреждения.
https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS
Украинские войска за февраль выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS, один человек погиб