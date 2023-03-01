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Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/lnr-1855023269.html
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:12
2023-03-01T09:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За февраль 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 15 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения по 11 населенным пунктам. В ходе обстрелов противник применял: тактический ракетный комплекс "Точка-У" (1 ракета), РСЗО HIMARS (30 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (7 снарядов)", - говорится в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, 11 получили ранения, включая ребенка. Разрушено и повреждено 52 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два образовательных учреждения.
https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска в феврале выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS

Украинские войска за февраль выпустили по ЛНР 30 ракет из HIMARS, один человек погиб

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За февраль 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 15 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения по 11 населенным пунктам. В ходе обстрелов противник применял: тактический ракетный комплекс "Точка-У" (1 ракета), РСЗО HIMARS (30 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (7 снарядов)", - говорится в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, 11 получили ранения, включая ребенка.
Разрушено и повреждено 52 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два образовательных учреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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