https://ria.ru/20230301/lgoty-1855124185.html

Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования

Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования - РИА Новости, 01.03.2023

Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предоставят в Новгородской области работодателям, поддерживающим образовательные организации, рассказал... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:50

2023-03-01T14:50

2023-03-01T14:50

андрей никитин (политик)

новгородская область

льготы

налоги

россия

бизнес

образование

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предоставят в Новгородской области работодателям, поддерживающим образовательные организации, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. Никитин сообщил, что при поддержке предприятий планируется создание образовательных и образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Затраченные средства работодателя на создание кластера будут возвращены ему в форме налогового вычета. "Мы в марте планируем это сделать. Я знаю, что все регионы по этому пути идут – вносят изменение в региональное законодательство в части мер налогового стимулирования работодателей, осуществляющих поддержку образовательных организаций. Так называемый "инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций". Мы до 100% сделаем этот вычет", - рассказал Никитин. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложение по введению налогового вычета назвал "хорошей практикой, которую союз намерен вместе с регионом распространять". Никитин также сообщил, что в Новгородской области изменили порядок установления контрольных цифр приема на обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Они формируются по результатам опроса работодателей. Специалисты предприятий ведут практическую подготовку студентов на своих площадях и оборудовании. В регионе за последний год на 41% увеличилось количество договоров о целевом обучении. В этом году планируется увеличить количество бюджетных мест на 15% по направлениям подготовки для организаций оборонно-промышленного комплекса, образования, IT-сферы, на 30% – здравоохранение. По темпам развития и синхронизации подготовки кадров с запросами регионального рынка труда система СПО Новгородской области входит в топ-5 субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855121434.html

https://ria.ru/20230227/trassa-1854497144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей никитин (политик), новгородская область, льготы, налоги, россия, бизнес, образование