https://ria.ru/20230301/lgoty-1855124185.html
Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования
Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования - РИА Новости, 01.03.2023
Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования
Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предоставят в Новгородской области работодателям, поддерживающим образовательные организации, рассказал... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:50
2023-03-01T14:50
2023-03-01T14:50
андрей никитин (политик)
новгородская область
льготы
налоги
россия
бизнес
образование
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предоставят в Новгородской области работодателям, поддерживающим образовательные организации, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. Никитин сообщил, что при поддержке предприятий планируется создание образовательных и образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Затраченные средства работодателя на создание кластера будут возвращены ему в форме налогового вычета. "Мы в марте планируем это сделать. Я знаю, что все регионы по этому пути идут – вносят изменение в региональное законодательство в части мер налогового стимулирования работодателей, осуществляющих поддержку образовательных организаций. Так называемый "инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций". Мы до 100% сделаем этот вычет", - рассказал Никитин. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложение по введению налогового вычета назвал "хорошей практикой, которую союз намерен вместе с регионом распространять". Никитин также сообщил, что в Новгородской области изменили порядок установления контрольных цифр приема на обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Они формируются по результатам опроса работодателей. Специалисты предприятий ведут практическую подготовку студентов на своих площадях и оборудовании. В регионе за последний год на 41% увеличилось количество договоров о целевом обучении. В этом году планируется увеличить количество бюджетных мест на 15% по направлениям подготовки для организаций оборонно-промышленного комплекса, образования, IT-сферы, на 30% – здравоохранение. По темпам развития и синхронизации подготовки кадров с запросами регионального рынка труда система СПО Новгородской области входит в топ-5 субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855121434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никитин (политик), новгородская область, льготы, налоги, россия, бизнес, образование
Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Льготы, Налоги, Россия, Бизнес, Образование
Новгородским работодателям дадут налоговые льготы за поддержку образования
Новгородским работодателям предоставят вычет по налогу на прибыль за поддержку образования
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар – РИА Новости. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предоставят в Новгородской области работодателям, поддерживающим образовательные организации, рассказал губернатор региона, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.
Никитин сообщил, что при поддержке предприятий планируется создание образовательных и образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Затраченные средства работодателя на создание кластера будут возвращены ему в форме налогового вычета.
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"Мы в марте планируем это сделать. Я знаю, что все регионы по этому пути идут – вносят изменение в региональное законодательство в части мер налогового стимулирования работодателей, осуществляющих поддержку образовательных организаций. Так называемый "инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций". Мы до 100% сделаем этот вычет", - рассказал Никитин.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
предложение по введению налогового вычета назвал "хорошей практикой, которую союз намерен вместе с регионом распространять".
Никитин также сообщил, что в Новгородской области изменили порядок установления контрольных цифр приема на обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Они формируются по результатам опроса работодателей. Специалисты предприятий ведут практическую подготовку студентов на своих площадях и оборудовании. В регионе за последний год на 41% увеличилось количество договоров о целевом обучении. В этом году планируется увеличить количество бюджетных мест на 15% по направлениям подготовки для организаций оборонно-промышленного комплекса, образования, IT-сферы, на 30% – здравоохранение. По темпам развития и синхронизации подготовки кадров с запросами регионального рынка труда система СПО Новгородской области входит в топ-5 субъектов Российской Федерации.
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