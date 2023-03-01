https://ria.ru/20230301/lavrov-1855171392.html

Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку

Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку - РИА Новости, 01.03.2023

Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку

Зерновая сделка может быть продлена при учете интересов РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:56

2023-03-01T16:56

2023-03-01T17:37

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сергей лавров

мевлют чавушоглу

нью-дели

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зерновая сделка может быть продлена при учете интересов РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.Как сообщило ведомство, встреча состоялась 1 марта на полях "Группы двадцати" в Нью-Дели, стороны обменялись мнениями по вопросам российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая меры по оказанию помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения."При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html

https://ria.ru/20230227/sdelka-1854499466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, москва, россия, в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, нью-дели