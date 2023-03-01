https://ria.ru/20230301/lavrov-1855171392.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку
Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку
Зерновая сделка может быть продлена при учете интересов РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:56
2023-03-01T16:56
2023-03-01T17:37
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зерновая сделка может быть продлена при учете интересов РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.Как сообщило ведомство, встреча состоялась 1 марта на полях "Группы двадцати" в Нью-Дели, стороны обменялись мнениями по вопросам российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая меры по оказанию помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения."При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html
https://ria.ru/20230227/sdelka-1854499466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, москва, россия, в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, нью-дели
Турция, Москва, Россия, В мире, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Нью-Дели
Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку
Лавров в беседе с Чавушоглу заявил, что зерновая сделка зависит от учета интересов России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Зерновая сделка может быть продлена при учете интересов РФ, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.
Как сообщило ведомство, встреча состоялась 1 марта на полях "Группы двадцати" в Нью-Дели
, стороны обменялись мнениями по вопросам российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая меры по оказанию помощи Турции
в ликвидации последствий землетрясения.
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ
"При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Источник предупредил о возможных последствиях срыва зерновой сделки