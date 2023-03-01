https://ria.ru/20230301/krug-1855147713.html

Эксперты рассказали, как въезжать на круг по новым ПДД

Эксперты рассказали, как въезжать на круг по новым ПДД - РИА Новости, 01.03.2023

Эксперты рассказали, как въезжать на круг по новым ПДД

Если въезд на перекресток с круговым движением обозначен знаком главной дороги, то приоритет будет у того, кто въезжает на круг, объяснил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:10

2023-03-01T16:10

2023-03-01T19:35

общество

авто

дмитрий славнов

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Если въезд на перекресток с круговым движением обозначен знаком главной дороги, то приоритет будет у того, кто въезжает на круг, объяснил РИА Новости автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя изменения в российские ПДД. По словам Славнова, история "кругового вопроса" берет начало еще в СССР. Тогда круговое движение было второстепенное, то есть приоритет был у тех, кто въезжает на круг. Все это, отметил эксперт, привело к тому, что такие перекрестки встали в пробку. Именно поэтому в 2010 году были приняты изменения, когда круговое движение сделали априори главной дорогой. Тем не менее, по его словам, "прогресс не стоит на месте, все меняется". "Мы с вами привыкли ездить по Москве, где у нас круг — главный. Все, кто въезжают на круг, все уступают тем, кто уже на круге, и въезжают. Но есть другие дороги, когда, например, главная дорога идет по прямой, врезается в круг, из нее выходит — там стоит знак главной дороги. Поэтому здесь мы не уступаем тем людям, которые едут по кругу, мы едем сразу на круг, выезжаем с него дальше — вот это самое главное, какое изменение", — сказал Славнов. В свою очередь, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов сообщил РИА Новости, что приоритет на круговом движении будет установлен в зависимости от знаков."У нас несколько лет назад приняли этот приоритет по кругу. При этом была пометка, что этот приоритет по кругу работает, когда нет каких-то других правил. Это привело к тому, что люди стали путаться", — отметил Солдунов.По его словам, теперь правила привели в соответствие: при отсутствии знаков приоритет остается у водителей на круге, а при их наличии определяется по знакам.

https://ria.ru/20230301/izmeneniya-1854998374.html

https://ria.ru/20230227/mashiny-1854636716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, дмитрий славнов