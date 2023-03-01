https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855029820.html
ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций
ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций - РИА Новости, 01.03.2023
ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций
Коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за высокой вероятности возникновения новых штаммов, поэтому разработка платформы для создания универсальных... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:51
2023-03-01T09:51
2023-03-01T11:48
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за высокой вероятности возникновения новых штаммов, поэтому разработка платформы для создания универсальных противовирусных препаратов остается актуальной, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "Несмотря на принятые меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, инфекция по-прежнему представляет угрозу, в первую очередь, в связи с высокой вероятностью возникновения новых высокопатогенных штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим разработка платформы создания универсальных противовирусных препаратов, устойчивых к возникновению новых мутаций, остается крайне актуальной задачей", - говорится в сообщении. В ФМБА был разработан инновационный препарат "МИР 19", который эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту" и "омикрон", уточнили в пресс-службе. В высокорейтинговом рецензируемом международном журнале Allergy, который является ведущим в мире научным периодическим изданием в области клинической иммунологии, опубликованы результаты эффективности и безопасности препарата "МИР 19" для терапии новой коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций
В ФМБА заявили, что COVID-19 по-прежнему представляет угрозу из-за возможных мутаций
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за высокой вероятности возникновения новых штаммов, поэтому разработка платформы для создания универсальных противовирусных препаратов остается актуальной, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Несмотря на принятые меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, инфекция по-прежнему представляет угрозу, в первую очередь, в связи с высокой вероятностью возникновения новых высокопатогенных штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим разработка платформы создания универсальных противовирусных препаратов, устойчивых к возникновению новых мутаций, остается крайне актуальной задачей", - говорится в сообщении.
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В ФМБА
был разработан инновационный препарат "МИР 19", который эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту" и "омикрон", уточнили в пресс-службе.
В высокорейтинговом рецензируемом международном журнале Allergy, который является ведущим в мире научным периодическим изданием в области клинической иммунологии, опубликованы результаты эффективности и безопасности препарата "МИР 19" для терапии новой коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.
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