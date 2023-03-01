https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855029820.html

ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций

ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций - РИА Новости, 01.03.2023

ФМБА назвало разработку препаратов от COVID-19 актуальной из-за мутаций

Коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за высокой вероятности возникновения новых штаммов, поэтому разработка платформы для создания универсальных... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:51

2023-03-01T09:51

2023-03-01T11:48

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус по-прежнему представляет угрозу из-за высокой вероятности возникновения новых штаммов, поэтому разработка платформы для создания универсальных противовирусных препаратов остается актуальной, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "Несмотря на принятые меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, инфекция по-прежнему представляет угрозу, в первую очередь, в связи с высокой вероятностью возникновения новых высокопатогенных штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим разработка платформы создания универсальных противовирусных препаратов, устойчивых к возникновению новых мутаций, остается крайне актуальной задачей", - говорится в сообщении. В ФМБА был разработан инновационный препарат "МИР 19", который эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту" и "омикрон", уточнили в пресс-службе. В высокорейтинговом рецензируемом международном журнале Allergy, который является ведущим в мире научным периодическим изданием в области клинической иммунологии, опубликованы результаты эффективности и безопасности препарата "МИР 19" для терапии новой коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19