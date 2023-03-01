https://ria.ru/20230301/khuliganstvo-1855027461.html
Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане
Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане - РИА Новости, 01.03.2023
Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане
Суд оштрафовал двух мужчин из Сочи за акробатические танцы и мат возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:35
2023-03-01T09:35
2023-03-01T09:35
происшествия
сочи
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал двух мужчин из Сочи за акробатические танцы и мат возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области, 24 февраля полиция задержала двух тридцатилетних жителей Сочи, которые нарушили общественный порядок на Мамаевом кургане, они выполняли акробатические трюки и употребляли нецензурную лексику. На них был составлен протокол за хулиганство. По информации суда, мужчины танцевали напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко и не реагировали на замечания прохожих. "В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил "..." (жителям Сочи – ред.) административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому", - сообщила Вальковская. Решение в силу не вступило. Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Сочи, Волгоградская область, Волгоград
Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане
Двух жителей Сочи оштрафовали за акробатику и мат на Мамаевом кургане в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал двух мужчин из Сочи за акробатические танцы и мат возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области, 24 февраля полиция задержала двух тридцатилетних жителей Сочи, которые нарушили общественный порядок на Мамаевом кургане, они выполняли акробатические трюки и употребляли нецензурную лексику. На них был составлен протокол за хулиганство. По информации суда, мужчины танцевали напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко и не реагировали на замечания прохожих.
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"В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил "..." (жителям Сочи – ред.) административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому", - сообщила Вальковская.
Решение в силу не вступило.
Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
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