https://ria.ru/20230301/khuliganstvo-1855027461.html

Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане

Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане - РИА Новости, 01.03.2023

Двух жителей Сочи оштрафовали за хулиганство на Мамаевом кургане

Суд оштрафовал двух мужчин из Сочи за акробатические танцы и мат возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:35

2023-03-01T09:35

2023-03-01T09:35

происшествия

сочи

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал двух мужчин из Сочи за акробатические танцы и мат возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области, 24 февраля полиция задержала двух тридцатилетних жителей Сочи, которые нарушили общественный порядок на Мамаевом кургане, они выполняли акробатические трюки и употребляли нецензурную лексику. На них был составлен протокол за хулиганство. По информации суда, мужчины танцевали напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко и не реагировали на замечания прохожих. "В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил "..." (жителям Сочи – ред.) административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому", - сообщила Вальковская. Решение в силу не вступило. Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.

https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html

https://ria.ru/20221114/foto-1831431497.html

сочи

волгоградская область

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, волгоградская область, волгоград