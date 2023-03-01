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Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 01.03.2023 (обновлено: 07:41 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kadyrov-1854991913.html
Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной
Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной - РИА Новости, 01.03.2023
Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взяты штурмом укрепточки "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе Кременной в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:34
2023-03-01T07:41
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взяты штурмом укрепточки "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе Кременной в Луганской Народной Республике."В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", - написал он в Telegram-канале.В результате боестолкновений девять военнослужащих нацгвардии Украины ликвидированы, один сдался в плен."Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью. Это главное", – отметил глава Чечни.По его словам, "список украинских военнопленных пополняется ежедневно"."Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь", - написал Кадыров, призвав украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html
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россия, кременная, луганская народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взяты штурмом укрепточки "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе Кременной в Луганской Народной Республике.
"В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", - написал он в Telegram-канале.
В результате боестолкновений девять военнослужащих нацгвардии Украины ликвидированы, один сдался в плен.
"Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью. Это главное", – отметил глава Чечни.
По его словам, "список украинских военнопленных пополняется ежедневно".
"Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь", - написал Кадыров, призвав украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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