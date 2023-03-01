https://ria.ru/20230301/kadyrov-1854991913.html

Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной

Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной - РИА Новости, 01.03.2023

Кадыров сообщил о взятии укрепточек "натовских бандитов" у Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взяты штурмом укрепточки "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе Кременной в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:34

2023-03-01T00:34

2023-03-01T07:41

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взяты штурмом укрепточки "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе Кременной в Луганской Народной Республике."В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов", - написал он в Telegram-канале.В результате боестолкновений девять военнослужащих нацгвардии Украины ликвидированы, один сдался в плен."Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью. Это главное", – отметил глава Чечни.По его словам, "список украинских военнопленных пополняется ежедневно"."Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь", - написал Кадыров, призвав украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html

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кременная

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россия, кременная, луганская народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии