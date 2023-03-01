https://ria.ru/20230301/invalidy-kolyasochniki-1854549622.html

Международный день инвалидов-колясочников

Международный день инвалидов-колясочников - РИА Новости, 01.03.2023

Международный день инвалидов-колясочников

1 марта во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов-колясочников (International Wheelchair Day). РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:12

2023-03-01T03:12

2023-03-01T03:12

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1 марта во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов-колясочников (International Wheelchair Day). Инициатором его проведения стал британец Стив Уилкинсон, инвалид с детства, который стал пользоваться инвалидной коляской с 10 лет. Так как специального дня, посвященного инвалидам-колясочникам, не было (3 декабря отмечается Международный день инвалидов), в 2008 году он решил инициировать проведение такого мероприятия, чтобы в центре его внимания оказались люди, использующие это средство реабилитации. Уилкинсон приурочил дату его проведения ко дню рождения своей матери – 1 марта.Международный день инвалидов-колясочников отмечается в Австралии, Непале, Сенегале, ЮАР, Бангладеш, Пакистане, Великобритании, США и др. У приуроченных к нему мероприятий три главные цели: отметить положительное влияние использования колясок на жизнь людей с инвалидностью; выразить благодарность миллионам людей, которые обеспечивают людей с инвалидностью колясками, оказывают им необходимую помощь и поддержку; привлечь внимание к тому, что миллионы людей по всему миру нуждаются в инвалидных колясках, но не могут их получить. Инвалидные коляски в их теперешнем виде известны уже более ста лет, однако первые образцы предназначались лишь для того, чтобы доставить человека из одного места в другое. В ходе развития человеческого общества изменялась и роль инвалидной коляски.Первые изделия этого типа появились между VI и IV веками до нашей эры. Прототипом современной инвалидной коляски, скорее всего, является коляска, изготовленная для испанского короля Филиппа II в 1595 году. На рисунке, дошедшем до нашего времени, изображено кресло с колесами, подлокотниками и подставкой для ног.Самоходное транспортное средство, приводимое в движение его владельцем, было изобретено в 1665 году Стефаном Фартлером.Конструкция инвалидной коляски в привычном для нас виде сформировалась в конце XIX – начале XX века. В них уже были привычные сейчас спинка, подлокотники, подставка для ног и в движение они приводились ободами на колесах.После 1945 года стали популярными электрические инвалидные коляски, они начали массово производиться в 1956 году.В XXI веке инвалидные коляски достигли наибольшего развития в техническом плане.В начале 2000-х годов американский ученый Джон Донохью разработал революционную технологию Брейнгейт (BrainGate), позволяющую инвалидному креслу реагировать на умственные команды пациента, которые передаются через чип в мозге.Кресла-коляски характеризуются большим разнообразием конструкций. Различают комнатные кресла-коляски (для помещений), прогулочные (вне помещений), универсальные (для помещений и вне их), дорожные (для улиц и дорог с твердым покрытием), спортивные (для занятий спортом), гоночные (для гонок на короткие и длинные дистанции). Также коляски различают по типам привода: с ручным (ножным) приводом, с электроприводом, со смешанным приводом и прочие.По данным Международного общества профессионалов в области инвалидных колясок (ISWP), более 100 миллионов человек во всем мире нуждаются в инвалидных колясках, но большинство из них не имеют к ним доступа или к услугам по их ремонту. По оценкам Университета Питтсбурга (США), ежегодно требуется 23 миллиона инвалидных колясок, но производится только около трех миллионов. По данным ВОЗ, из 100 миллионов нуждающихся в колясках лишь 5-15% могут получить ту модель, которая отвечает их потребностям. Инвалиды-колясочники со всего мира участвуют в Паралимпийских играх. Они соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, регби, теннис, керлинг, фехтование.В Российской Федерации, где насчитывается более 320 тысяч инвалидов-колясочников, проводится большая работа по созданию условий для их социализации и адаптации.Россия подписала Конвенцию ООН "О правах инвалидов" 24 сентября 2008 года. После ее ратификации в 2012 году был принят ряд обязательств по защите прав инвалидов, в том числе и меры по созданию безбарьерной среды. С 2011 года в стране реализуется государственная программа "Доступная среда".Она осуществляется в два этапа. Первый – в период 2011-2021 годов, второй – в 2022-2030 годах. В числе ее целей – формирование безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 73,2% к 2030 году, повышение качества жизни инвалидов путем обеспечения 98% нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году и пр.https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0?ysclid=lecqop36q5699373324К 2020 году в рамках реализации программы почти две трети объектов в стране стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспособлениями более трети социальных учреждений. В пять раз выросло число школ, где была создана безбарьерная среда.Одним из лидеров в этой области стала Москва. В 2011-2022 годах в подъездах города установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан. В настоящее время они установлены вовсех новостройках, а в домах старой постройки их устанавливают по заявкам. Согласно распоряжению правительства России от 30 декабря 2005 года "О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду", в него, в том числе, входят кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и батареи к ним. По данным Минтруда РФ на 1 января 2022 года в России проживали 1,5 миллиона граждан с инвалидностью, которым показано использование технических средств реабилитации (ТСР), в том числе и колясок. Каждый из них вправе получить ТСР от государства бесплатно за счет Фонда социального страхования. В 2022 году на обеспечение граждан ТСР было выделено 37,3 миллиарда рублей (на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году), на 2023 год была заложена сумма в 44 миллиарда рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, австралия, воз, оон, инвалидность, международный день инвалидов, всероссийское общество инвалидов, международный день борьбы за права инвалидов