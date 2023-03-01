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Международный день инвалидов-колясочников - РИА Новости, 01.03.2023
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03:12 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/invalidy-kolyasochniki-1854549622.html
Международный день инвалидов-колясочников
Международный день инвалидов-колясочников - РИА Новости, 01.03.2023
Международный день инвалидов-колясочников
1 марта во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов-колясочников (International Wheelchair Day). РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:12
2023-03-01T03:12
справки
россия
сша
австралия
воз
оон
инвалидность
международный день инвалидов
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1 марта во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов-колясочников (International Wheelchair Day). Инициатором его проведения стал британец Стив Уилкинсон, инвалид с детства, который стал пользоваться инвалидной коляской с 10 лет. Так как специального дня, посвященного инвалидам-колясочникам, не было (3 декабря отмечается Международный день инвалидов), в 2008 году он решил инициировать проведение такого мероприятия, чтобы в центре его внимания оказались люди, использующие это средство реабилитации. Уилкинсон приурочил дату его проведения ко дню рождения своей матери – 1 марта.Международный день инвалидов-колясочников отмечается в Австралии, Непале, Сенегале, ЮАР, Бангладеш, Пакистане, Великобритании, США и др. У приуроченных к нему мероприятий три главные цели: отметить положительное влияние использования колясок на жизнь людей с инвалидностью; выразить благодарность миллионам людей, которые обеспечивают людей с инвалидностью колясками, оказывают им необходимую помощь и поддержку; привлечь внимание к тому, что миллионы людей по всему миру нуждаются в инвалидных колясках, но не могут их получить. Инвалидные коляски в их теперешнем виде известны уже более ста лет, однако первые образцы предназначались лишь для того, чтобы доставить человека из одного места в другое. В ходе развития человеческого общества изменялась и роль инвалидной коляски.Первые изделия этого типа появились между VI и IV веками до нашей эры. Прототипом современной инвалидной коляски, скорее всего, является коляска, изготовленная для испанского короля Филиппа II в 1595 году. На рисунке, дошедшем до нашего времени, изображено кресло с колесами, подлокотниками и подставкой для ног.Самоходное транспортное средство, приводимое в движение его владельцем, было изобретено в 1665 году Стефаном Фартлером.Конструкция инвалидной коляски в привычном для нас виде сформировалась в конце XIX – начале XX века. В них уже были привычные сейчас спинка, подлокотники, подставка для ног и в движение они приводились ободами на колесах.После 1945 года стали популярными электрические инвалидные коляски, они начали массово производиться в 1956 году.В XXI веке инвалидные коляски достигли наибольшего развития в техническом плане.В начале 2000-х годов американский ученый Джон Донохью разработал революционную технологию Брейнгейт (BrainGate), позволяющую инвалидному креслу реагировать на умственные команды пациента, которые передаются через чип в мозге.Кресла-коляски характеризуются большим разнообразием конструкций. Различают комнатные кресла-коляски (для помещений), прогулочные (вне помещений), универсальные (для помещений и вне их), дорожные (для улиц и дорог с твердым покрытием), спортивные (для занятий спортом), гоночные (для гонок на короткие и длинные дистанции). Также коляски различают по типам привода: с ручным (ножным) приводом, с электроприводом, со смешанным приводом и прочие.По данным Международного общества профессионалов в области инвалидных колясок (ISWP), более 100 миллионов человек во всем мире нуждаются в инвалидных колясках, но большинство из них не имеют к ним доступа или к услугам по их ремонту. По оценкам Университета Питтсбурга (США), ежегодно требуется 23 миллиона инвалидных колясок, но производится только около трех миллионов. По данным ВОЗ, из 100 миллионов нуждающихся в колясках лишь 5-15% могут получить ту модель, которая отвечает их потребностям. Инвалиды-колясочники со всего мира участвуют в Паралимпийских играх. Они соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, регби, теннис, керлинг, фехтование.В Российской Федерации, где насчитывается более 320 тысяч инвалидов-колясочников, проводится большая работа по созданию условий для их социализации и адаптации.Россия подписала Конвенцию ООН "О правах инвалидов" 24 сентября 2008 года. После ее ратификации в 2012 году был принят ряд обязательств по защите прав инвалидов, в том числе и меры по созданию безбарьерной среды. С 2011 года в стране реализуется государственная программа "Доступная среда".Она осуществляется в два этапа. Первый – в период 2011-2021 годов, второй – в 2022-2030 годах. В числе ее целей – формирование безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 73,2% к 2030 году, повышение качества жизни инвалидов путем обеспечения 98% нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году и пр.https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0?ysclid=lecqop36q5699373324К 2020 году в рамках реализации программы почти две трети объектов в стране стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспособлениями более трети социальных учреждений. В пять раз выросло число школ, где была создана безбарьерная среда.Одним из лидеров в этой области стала Москва. В 2011-2022 годах в подъездах города установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан. В настоящее время они установлены вовсех новостройках, а в домах старой постройки их устанавливают по заявкам. Согласно распоряжению правительства России от 30 декабря 2005 года "О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду", в него, в том числе, входят кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и батареи к ним. По данным Минтруда РФ на 1 января 2022 года в России проживали 1,5 миллиона граждан с инвалидностью, которым показано использование технических средств реабилитации (ТСР), в том числе и колясок. Каждый из них вправе получить ТСР от государства бесплатно за счет Фонда социального страхования. В 2022 году на обеспечение граждан ТСР было выделено 37,3 миллиарда рублей (на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году), на 2023 год была заложена сумма в 44 миллиарда рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, сша, австралия, воз, оон, инвалидность, международный день инвалидов, всероссийское общество инвалидов, международный день борьбы за права инвалидов
Справки, Россия, США, Австралия, ВОЗ, ООН, инвалидность, Международный день инвалидов, Всероссийское общество инвалидов, Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день инвалидов-колясочников

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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1 марта во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов-колясочников (International Wheelchair Day).
Инициатором его проведения стал британец Стив Уилкинсон, инвалид с детства, который стал пользоваться инвалидной коляской с 10 лет. Так как специального дня, посвященного инвалидам-колясочникам, не было (3 декабря отмечается Международный день инвалидов), в 2008 году он решил инициировать проведение такого мероприятия, чтобы в центре его внимания оказались люди, использующие это средство реабилитации. Уилкинсон приурочил дату его проведения ко дню рождения своей матери – 1 марта.
Международный день инвалидов-колясочников отмечается в Австралии, Непале, Сенегале, ЮАР, Бангладеш, Пакистане, Великобритании, США и др. У приуроченных к нему мероприятий три главные цели: отметить положительное влияние использования колясок на жизнь людей с инвалидностью; выразить благодарность миллионам людей, которые обеспечивают людей с инвалидностью колясками, оказывают им необходимую помощь и поддержку; привлечь внимание к тому, что миллионы людей по всему миру нуждаются в инвалидных колясках, но не могут их получить.
Инвалидные коляски в их теперешнем виде известны уже более ста лет, однако первые образцы предназначались лишь для того, чтобы доставить человека из одного места в другое. В ходе развития человеческого общества изменялась и роль инвалидной коляски.
Первые изделия этого типа появились между VI и IV веками до нашей эры. Прототипом современной инвалидной коляски, скорее всего, является коляска, изготовленная для испанского короля Филиппа II в 1595 году. На рисунке, дошедшем до нашего времени, изображено кресло с колесами, подлокотниками и подставкой для ног.
Самоходное транспортное средство, приводимое в движение его владельцем, было изобретено в 1665 году Стефаном Фартлером.
Конструкция инвалидной коляски в привычном для нас виде сформировалась в конце XIX – начале XX века. В них уже были привычные сейчас спинка, подлокотники, подставка для ног и в движение они приводились ободами на колесах.
После 1945 года стали популярными электрические инвалидные коляски, они начали массово производиться в 1956 году.
В XXI веке инвалидные коляски достигли наибольшего развития в техническом плане.
В начале 2000-х годов американский ученый Джон Донохью разработал революционную технологию Брейнгейт (BrainGate), позволяющую инвалидному креслу реагировать на умственные команды пациента, которые передаются через чип в мозге.
Кресла-коляски характеризуются большим разнообразием конструкций. Различают комнатные кресла-коляски (для помещений), прогулочные (вне помещений), универсальные (для помещений и вне их), дорожные (для улиц и дорог с твердым покрытием), спортивные (для занятий спортом), гоночные (для гонок на короткие и длинные дистанции). Также коляски различают по типам привода: с ручным (ножным) приводом, с электроприводом, со смешанным приводом и прочие.
По данным Международного общества профессионалов в области инвалидных колясок (ISWP), более 100 миллионов человек во всем мире нуждаются в инвалидных колясках, но большинство из них не имеют к ним доступа или к услугам по их ремонту. По оценкам Университета Питтсбурга (США), ежегодно требуется 23 миллиона инвалидных колясок, но производится только около трех миллионов. По данным ВОЗ, из 100 миллионов нуждающихся в колясках лишь 5-15% могут получить ту модель, которая отвечает их потребностям.
Инвалиды-колясочники со всего мира участвуют в Паралимпийских играх. Они соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, регби, теннис, керлинг, фехтование.
В Российской Федерации, где насчитывается более 320 тысяч инвалидов-колясочников, проводится большая работа по созданию условий для их социализации и адаптации.
Россия подписала Конвенцию ООН "О правах инвалидов" 24 сентября 2008 года. После ее ратификации в 2012 году был принят ряд обязательств по защите прав инвалидов, в том числе и меры по созданию безбарьерной среды.
С 2011 года в стране реализуется государственная программа "Доступная среда".
Она осуществляется в два этапа. Первый – в период 2011-2021 годов, второй – в 2022-2030 годах. В числе ее целей – формирование безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 73,2% к 2030 году, повышение качества жизни инвалидов путем обеспечения 98% нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году и пр.https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0?ysclid=lecqop36q5699373324К 2020 году в рамках реализации программы почти две трети объектов в стране стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспособлениями более трети социальных учреждений. В пять раз выросло число школ, где была создана безбарьерная среда.
Одним из лидеров в этой области стала Москва. В 2011-2022 годах в подъездах города установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан. В настоящее время они установлены вовсех новостройках, а в домах старой постройки их устанавливают по заявкам.
Согласно распоряжению правительства России от 30 декабря 2005 года "О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду", в него, в том числе, входят кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и батареи к ним.
По данным Минтруда РФ на 1 января 2022 года в России проживали 1,5 миллиона граждан с инвалидностью, которым показано использование технических средств реабилитации (ТСР), в том числе и колясок. Каждый из них вправе получить ТСР от государства бесплатно за счет Фонда социального страхования. В 2022 году на обеспечение граждан ТСР было выделено 37,3 миллиарда рублей (на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году), на 2023 год была заложена сумма в 44 миллиарда рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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