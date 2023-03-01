Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии 184 голосами из 200 одобрил законопроект о вступлении в НАТО
© AFP 2023 / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaЗаседание парламента Финляндии по рассмотрению законопроекта о вступлении страны в НАТО. 1 марта 2023 года
Заседание парламента Финляндии по рассмотрению законопроекта о вступлении страны в НАТО. 1 марта 2023 года
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции заседания.
За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался. Финальную точку в ратификации заявки Финляндии на национальном уровне поставит президент Саули Ниинистё после голосования в парламенте.
Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
Кроме того, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Хельсинки у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.