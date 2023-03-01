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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 01.03.2023
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15:07 01.03.2023 (обновлено: 18:00 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/finlyandiya-1855130400.html
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 01.03.2023
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:07
2023-03-01T18:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции заседания.За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался. Финальную точку в ратификации заявки Финляндии на национальном уровне поставит президент Саули Ниинистё после голосования в парламенте.Две нордические страны решили присоединиться к альянсу в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Но Финляндия и Швеция не смогут стать членами НАТО до завершения процесса ратификации всеми 30 государствами альянса, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия и Турция.Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.Кроме того, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Хельсинки у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html
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в мире, финляндия, нато
В мире, Финляндия, НАТО
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии 184 голосами из 200 одобрил законопроект о вступлении в НАТО

© AFP 2023 / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaЗаседание парламента Финляндии по рассмотрению законопроекта о вступлении страны в НАТО. 1 марта 2023 года
Заседание парламента Финляндии по рассмотрению законопроекта о вступлении страны в НАТО. 1 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Заседание парламента Финляндии по рассмотрению законопроекта о вступлении страны в НАТО. 1 марта 2023 года
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции заседания.
За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался. Финальную точку в ратификации заявки Финляндии на национальном уровне поставит президент Саули Ниинистё после голосования в парламенте.
Две нордические страны решили присоединиться к альянсу в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Но Финляндия и Швеция не смогут стать членами НАТО до завершения процесса ратификации всеми 30 государствами альянса, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия и Турция.
Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
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В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
Кроме того, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Хельсинки у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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