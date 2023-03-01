https://ria.ru/20230301/finlyandiya-1855130400.html

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 01.03.2023

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:07

2023-03-01T15:07

2023-03-01T18:00

в мире

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855149612_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4236e331f97d106e59b6ab6fff75c097.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора, следует из трансляции заседания.За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался. Финальную точку в ратификации заявки Финляндии на национальном уровне поставит президент Саули Ниинистё после голосования в парламенте.Две нордические страны решили присоединиться к альянсу в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Но Финляндия и Швеция не смогут стать членами НАТО до завершения процесса ратификации всеми 30 государствами альянса, из которых ее не одобрили до сих пор лишь Венгрия и Турция.Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.Кроме того, отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Хельсинки у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.

https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато