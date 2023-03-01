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Более 22 тысяч ДТП без пострадавших оформлено диспетчерами в Подмосковье

Более 22 тысяч ДТП без пострадавших оформлено диспетчерами в Подмосковье - РИА Новости, 01.03.2023

Более 22 тысяч ДТП без пострадавших оформлено диспетчерами в Подмосковье

В 2023 году в Подмосковье зафиксировали порядка 22,7 тысячи ДТП без пострадавших. Представители службы помощи при ДТП оказали необходимую информационную... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:01

2023-03-01T19:01

2023-03-01T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье зафиксировали порядка 22,7 тысячи ДТП без пострадавших. Представители службы помощи при ДТП оказали необходимую информационную поддержку всем участникам аварий. Такими данными поделился глава министерства транспорта Алексей Гержик, сообщил телеканал "360"."Отмечу, что благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии", – отметил Алексей Гержик.На данный момент в регионе действуют 14 стационарных центров службы помощи. Прием обращений осуществляется в круглосуточном режиме. В случае ДТП без пострадавших сотрудники советуют позвонить по номеру 112, выйти из машины, оформить европротокол и убрать транспортное средство с трассы.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)