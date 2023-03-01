https://ria.ru/20230301/donetsk-1855206921.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 20 ракет из РСЗО

Украинские войска в 18.40 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, еще 10 ракет было выпущено по окрестностям города Ясиноватая,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:19

2023-03-01T19:19

2023-03-01T19:19

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, еще 10 ракет было выпущено по окрестностям города Ясиноватая, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Предыдущий обстрел Петровского района с применением РСЗО был зафиксирован в 18.00, когда по Донецку также выпустили 20 ракет. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 18.40 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20230301/poligon-1855190046.html

https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855044452.html

донецк

донецкая народная республика

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