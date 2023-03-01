https://ria.ru/20230301/deflyatsiya-1855205057.html

Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию - РИА Новости, 01.03.2023

Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат зафиксировал за период с 21 по 27 февраля недельную дефляцию на уровне 0,02%, что нехарактерно для зимнего месяца; с начала года цены выросли на 1,28%. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:05

2023-03-01T19:05

2023-03-01T19:05

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

россия

продукты

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росстат зафиксировал за период с 21 по 27 февраля недельную дефляцию на уровне 0,02%, что нехарактерно для зимнего месяца; с начала года цены выросли на 1,28%. Недельная дефляция зарегистрирована впервые с сентября прошлого года. Исходя из статистики Росстата, дефляция в последнюю неделю февраля произошла на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, прежде всего огурцы (минус 7,6%), и на авиаперелеты в эконом-классе (минус 3,7%). "За период с 21 по 27 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала февраля – 100,44%, с начала года – 101,28%", - говорится в документе Росстата. По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8% (на предыдущей отчетной неделе был рост - на 1,2%). В частности на неделе с 21 по 27 февраля цены на огурцы снизились на 7,6%, на картофель – на 0,4%, на капусту – на 0,3%. В то же время цены на лук выросли на 3,4%, бананы подорожали на 2,7%, помидоры – на 2,4%, свекла – на 1,3%, морковь – на 1,2%, яблоки – на 0,5%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка - на 1%. Также снизилась цена на вермишель и мясо кур - на 0,56% и 0,51% соответственно; муку и макаронные изделия - на 0,45% и 0,41%, пшено - на 0,28%, а маргарин, чай и соль - на 0,2%. Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего яйца - на 0,7%. Кроме того, прибавили в цене мясные консервы для детского питания - на 0,54%; вареная колбаса - на 0,42%. Пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, ржаной хлеб выросли в цене в среднем на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты – прибавили 0,5%, спички и сухие корма для домашних животных – 0,3%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, прокладки гигиенические и детские подгузники – на 0,1%. Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться: так, телевизоры подешевели на 1,4%, смартфоны - на 0,45%, электропылесосы - на 0,1%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились. Росстат за период с 21 по 27 февраля зафиксировал снижение цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе анальгин, аллохол, мазь "Левомеколь", поливитамины – на 0,2%, комбинированные анальгетики и препарат от кашля "Ренгалин" – на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,7% после роста на 5,5% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230228/rubl-1854753524.html

https://ria.ru/20230228/tseny-1854750556.html

https://ria.ru/20230228/viagra-1854776109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, россия, продукты, цены