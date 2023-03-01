https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855204778.html

Безработица в России обновила исторический минимум

Безработица в России обновила исторический минимум - РИА Новости, 01.03.2023

Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в январе 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,6%, в декабре показатель находился на уровне 3,7%, следует из доклада... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:04

2023-03-01T19:04

2023-03-01T19:04

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уровень безработицы в России в январе 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,6%, в декабре показатель находился на уровне 3,7%, следует из доклада Росстата. Безработица в России в прошлом году пять раз обновляла исторические минимумы. До января текущего года последний минимум был зафиксирован в ноябре 2022 года - на уровне 3,7%, этот показатель сохранился и в декабре. "В январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Если в декабре общая численность безработных составила 2,775 миллиона человек, то в январе она была на уровне 2,734 миллиона. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20230227/bezrabotitsa-1854469695.html

https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)