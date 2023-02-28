https://ria.ru/20230228/yandeks-1854843279.html

В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях

В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях - РИА Новости, 28.02.2023

В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях

Предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса появилось в приложении "Яндекс Еды", отмечается, что команда сервиса работает над исправлением ситуации, само... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:57

2023-02-28T13:57

2023-02-28T13:57

технологии

яндекс

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса появилось в приложении "Яндекс Еды", отмечается, что команда сервиса работает над исправлением ситуации, само приложение работает, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник пользователи сервиса "Яндекс Музыка" столкнулись с трудностями с доступом к ней, команда сервиса работает над решением проблемы. "Возможны сбои в работе сервиса. Мы делаем все, чтобы это исправить", - говорится в плашке в приложении "Яндекс Еды".

https://ria.ru/20230228/yandeks-1854835521.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, яндекс