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В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях - РИА Новости, 28.02.2023
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13:57 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/yandeks-1854843279.html
В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях
В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях - РИА Новости, 28.02.2023
В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях
Предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса появилось в приложении "Яндекс Еды", отмечается, что команда сервиса работает над исправлением ситуации, само... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:57
2023-02-28T13:57
технологии
яндекс
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса появилось в приложении "Яндекс Еды", отмечается, что команда сервиса работает над исправлением ситуации, само приложение работает, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник пользователи сервиса "Яндекс Музыка" столкнулись с трудностями с доступом к ней, команда сервиса работает над решением проблемы. "Возможны сбои в работе сервиса. Мы делаем все, чтобы это исправить", - говорится в плашке в приложении "Яндекс Еды".
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях

В приложении "Яндекс Еды" появилось предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс.Еда"
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки сервиса "Яндекс.Еда" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение о возможных сбоях в работе сервиса появилось в приложении "Яндекс Еды", отмечается, что команда сервиса работает над исправлением ситуации, само приложение работает, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник пользователи сервиса "Яндекс Музыка" столкнулись с трудностями с доступом к ней, команда сервиса работает над решением проблемы.
"Возможны сбои в работе сервиса. Мы делаем все, чтобы это исправить", - говорится в плашке в приложении "Яндекс Еды".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Вчера, 13:27
 
ТехнологииЯндекс
 
 
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