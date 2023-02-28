https://ria.ru/20230228/strelba-1854811795.html

При стрельбе в школе в Германии ранены два человека

При стрельбе в школе в Германии ранены два человека - РИА Новости, 28.02.2023

При стрельбе в школе в Германии ранены два человека

Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:15

2023-02-28T12:15

2023-02-28T12:23

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германия

нижняя саксония

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild.Инцидент произошел возле школы около 7.30 местного времени (9.30 мск), сообщает издание со ссылкой на очевидцев. В сообщении отмечается, что вскоре после произошедшего полиция задержала стрелявшего. Сама школа не пострадала, а учителя и ученики в настоящее время находятся под присмотром.

https://ria.ru/20230220/strelba-1853120120.html

германия

нижняя саксония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, нижняя саксония