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При стрельбе в школе в Германии ранены два человека - РИА Новости, 28.02.2023
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12:15 28.02.2023 (обновлено: 12:23 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/strelba-1854811795.html
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека - РИА Новости, 28.02.2023
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека
Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:23
в мире
германия
нижняя саксония
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild.Инцидент произошел возле школы около 7.30 местного времени (9.30 мск), сообщает издание со ссылкой на очевидцев. В сообщении отмечается, что вскоре после произошедшего полиция задержала стрелявшего. Сама школа не пострадала, а учителя и ученики в настоящее время находятся под присмотром.
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в мире, германия, нижняя саксония
В мире, Германия, Нижняя Саксония
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека

Bild: при стрельбе в школе в Германии ранены два человека, преступник задержан

© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild.
Инцидент произошел возле школы около 7.30 местного времени (9.30 мск), сообщает издание со ссылкой на очевидцев. В сообщении отмечается, что вскоре после произошедшего полиция задержала стрелявшего. Сама школа не пострадала, а учителя и ученики в настоящее время находятся под присмотром.
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