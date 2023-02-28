https://ria.ru/20230228/strelba-1854811795.html
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека - РИА Новости, 28.02.2023
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека
Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:15
2023-02-28T12:23
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нижняя саксония
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два человека были тяжело ранены выстрелами возле начальной школы в городе Брамше в Нижней Саксонии, полиция задержала стрелявшего, сообщает газета Bild.Инцидент произошел возле школы около 7.30 местного времени (9.30 мск), сообщает издание со ссылкой на очевидцев. В сообщении отмечается, что вскоре после произошедшего полиция задержала стрелявшего. Сама школа не пострадала, а учителя и ученики в настоящее время находятся под присмотром.
https://ria.ru/20230220/strelba-1853120120.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, нижняя саксония
В мире, Германия, Нижняя Саксония
При стрельбе в школе в Германии ранены два человека
Bild: при стрельбе в школе в Германии ранены два человека, преступник задержан