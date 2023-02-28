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Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854757324.html
Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине
Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине
Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:25
2023-02-28T08:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката, заявил во вторник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий. Аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя", - сказал Кириллов. Он также заявил, что развернутые в районе проведения спецоперации российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них.
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854755027.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Игорь Кириллов
Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине

Минобороны: Запад не сможет организовать успешную химическую провокацию на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката, заявил во вторник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий. Аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя", - сказал Кириллов.
Он также заявил, что развернутые в районе проведения спецоперации российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них.
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Вчера, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаИгорь Кириллов
 
 
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