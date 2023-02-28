https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854757324.html

Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине

Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

Минобороны: Запад не сможет организовать успешную провокацию на Украине

Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:25

2023-02-28T08:25

2023-02-28T08:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

игорь кириллов

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию в ходе боев на Украине - Минобороны РФ способно достоверно установить страну-производитель химиката, заявил во вторник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий. Аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя", - сказал Кириллов. Он также заявил, что развернутые в районе проведения спецоперации российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них.

https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854755027.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, игорь кириллов