https://ria.ru/20230228/peregovory-1854818758.html
Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров
Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров
Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:43
2023-02-28T12:43
2023-02-28T12:50
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азербайджан
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч", - сказал он в ходе пресс-конференции в азербайджанской столице, комментируя вопрос о встрече МИД Азербайджана и Армении по мирному договору.Министр добавил, что "азербайджанская сторона к этому готова, армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дает"."Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно", - добавил Лавров.
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россия, армения, азербайджан, цены на нефть, в мире, сергей лавров
Россия, Армения, Азербайджан, Цены на нефть, В мире, Сергей Лавров
Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров
Лавров: Москва готова организовать диалог Еревана и Баку, но не будет сильно настаивать
БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч", - сказал он в ходе пресс-конференции в азербайджанской столице, комментируя вопрос о встрече МИД Азербайджана и Армении по мирному договору.
Министр добавил, что "азербайджанская сторона к этому готова, армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дает".
"Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно", - добавил Лавров.
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