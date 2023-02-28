https://ria.ru/20230228/peregovory-1854818758.html

Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров

Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023

Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана, заявил Лавров

Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:43

2023-02-28T12:43

2023-02-28T12:50

россия

армения

азербайджан

цены на нефть

в мире

сергей лавров

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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч", - сказал он в ходе пресс-конференции в азербайджанской столице, комментируя вопрос о встрече МИД Азербайджана и Армении по мирному договору.Министр добавил, что "азербайджанская сторона к этому готова, армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дает"."Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230218/konflikt-1852874313.html

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азербайджан

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россия, армения, азербайджан, цены на нефть, в мире, сергей лавров