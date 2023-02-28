https://ria.ru/20230228/oteli-1854839470.html

"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей

"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей - РИА Новости, 28.02.2023

"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей

Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:46

2023-02-28T14:46

2023-02-28T15:04

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Сейчас в нем доступно более миллиона гостиничных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний", —сообщили в компании. Приложение обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для поиска отелей есть фильтры. Помимо этого пользователи смогут найти в приложении информацию о путешествии, узнать прогноз погоды на нужные даты и получить рекомендацию проводимых мероприятий в выбранной локации. "Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую увеличилось в десять раз. Поэтому мы запустили удобное приложение. В нем также можно найти дешевые авиабилеты", — сказал директор по продукту онлайн-сервиса Евгений Абрамзон.

https://ria.ru/20230221/oteli-1853478376.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, отели, гостиницы