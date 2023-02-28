https://ria.ru/20230228/oteli-1854839470.html
"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей
"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей - РИА Новости, 28.02.2023
"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей
Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:46
2023-02-28T14:46
2023-02-28T15:04
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Сейчас в нем доступно более миллиона гостиничных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний", —сообщили в компании. Приложение обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для поиска отелей есть фильтры. Помимо этого пользователи смогут найти в приложении информацию о путешествии, узнать прогноз погоды на нужные даты и получить рекомендацию проводимых мероприятий в выбранной локации. "Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую увеличилось в десять раз. Поэтому мы запустили удобное приложение. В нем также можно найти дешевые авиабилеты", — сказал директор по продукту онлайн-сервиса Евгений Абрамзон.
https://ria.ru/20230221/oteli-1853478376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, отели, гостиницы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Отели, Гостиницы
"Яндекс" запустил приложение для бронирования отелей
"Яндекс Путешествия" запустили приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сейчас в нем доступно более миллиона гостиничных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний", —сообщили в компании.
Приложение обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для поиска отелей есть фильтры. Помимо этого пользователи смогут найти в приложении информацию о путешествии, узнать прогноз погоды на нужные даты и получить рекомендацию проводимых мероприятий в выбранной локации.
"Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую увеличилось в десять раз. Поэтому мы запустили удобное приложение. В нем также можно найти дешевые авиабилеты", — сказал директор по продукту онлайн-сервиса Евгений Абрамзон.
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране