https://ria.ru/20230228/obrazovanie-1855305580.html

Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год

Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год - РИА Новости, 02.03.2023

Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год, сообщили на портале правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2023

2023-02-28T11:22

2023-02-28T11:22

2023-03-02T13:08

год педагога и наставника

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год, сообщили на портале правительства столицы. "На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос о реализации государственной программы "Столичное образование" в 2022 году и задачи на 2023-й. Приоритетные планы развития московского образования утвердил Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди них проведение в Москве мероприятий в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента России Владимира Путина, целью которых является повышение популярности и престижа педагогического труда, дальнейшее развитие профильного и предпрофессионального образования и формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, а также развитие "Московской электронной школы" ("МЭШ"). Кроме того планируется развитие системы независимых диагностик качества образования, адаптация колледжей под требования работодателей: совместная разработка и реализация программ подготовки специалистов, включая стажировки и практики, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей по полученным специальностям, а также дальнейшее создание условий для профессионального развития и поддержки педагогов, направленных на раскрытие способностей и талантов в каждом ребенке.

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общество, сергей собянин