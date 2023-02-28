Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ЕС откровенно злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своими отношения с Баку и Ереваном, в том числе продавливая миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном. В том числе продавливая, вызывающая серьезные сомнения с точки зрения легитимности, свою миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее мандата, функций, продолжительности и той добавленной стоимости, которая эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Ранее специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил журналистам, что главы МИД Евросоюза намерены утвердить создание гражданской миссии в Армении, в задачу которой будет входить стабилизация в регионе. Ожидается, что в ее состав войдут не менее ста представителей Евросоюза.
В октябре 2022 года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению, на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек 19 декабря.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.