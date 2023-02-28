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Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
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13:24 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/diplomatiya-1854833637.html
Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров
Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023
Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров
Брюссель злоупотребляет своими отношения с Баку и Ереваном, в том числе продавливая миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, заявил во... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:24
2023-02-28T13:24
в мире
армения
баку
азербайджан
джейхун байрамов
сергей лавров
евросоюз
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своими отношения с Баку и Ереваном, в том числе продавливая миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров. "Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном. В том числе продавливая, вызывающая серьезные сомнения с точки зрения легитимности, свою миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее мандата, функций, продолжительности и той добавленной стоимости, которая эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Ранее специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил журналистам, что главы МИД Евросоюза намерены утвердить создание гражданской миссии в Армении, в задачу которой будет входить стабилизация в регионе. Ожидается, что в ее состав войдут не менее ста представителей Евросоюза. В октябре 2022 года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению, на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек 19 декабря. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html
https://ria.ru/20230220/es-1853262086.html
армения
баку
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в мире, армения, баку, азербайджан, джейхун байрамов, сергей лавров, евросоюз
В мире, Армения, Баку, Азербайджан, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Евросоюз
Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ЕС откровенно злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своими отношения с Баку и Ереваном, в том числе продавливая миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном. В том числе продавливая, вызывающая серьезные сомнения с точки зрения легитимности, свою миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее мандата, функций, продолжительности и той добавленной стоимости, которая эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Азербайджане заявили о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией
Вчера, 12:44
Ранее специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил журналистам, что главы МИД Евросоюза намерены утвердить создание гражданской миссии в Армении, в задачу которой будет входить стабилизация в регионе. Ожидается, что в ее состав войдут не менее ста представителей Евросоюза.
В октябре 2022 года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению, на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек 19 декабря.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В ЕС лукавят, говоря о гражданском характере миссии в Армении, заявил МИД
20 февраля, 19:24
 
В миреАрменияБакуАзербайджанДжейхун БайрамовСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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