https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html
ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"
ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М" - РИА Новости, 27.02.2023
ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"
Всемирная организация здравоохранения подтвердила качество российской вакцины для профилактики гриппа "Флю-М", разработанной специалистами Федерального... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T21:56
2023-02-27T21:56
2023-02-27T21:56
вероника скворцова
воз
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
россия
в мире
грипп
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила качество российской вакцины для профилактики гриппа "Флю-М", разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА России. "В рамках процедуры преквалификации две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили высокое качество разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России вакцины для профилактики гриппа "Флю-М" и полное соответствие ее параметров международным стандартам",- говорится в сообщении. Оценка проводилась согласно требованиям ВОЗ к противогриппозной вакцине. Результаты тестирования подтвердили приемлемость вакцины против сезонного гриппа, отметили в пресс-службе. "Собственная технология производства вакцин от штамма до готового продукта позволяет добиться качественной очистки антигенов, при которой содержание овальбумина (основного аллергена куриного яйца) находится в диапазоне 1-2 нг в дозе, что в тысячу раз меньше допустимых норм", - сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854571781.html
https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html
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вероника скворцова, воз, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, в мире, грипп
Вероника Скворцова, ВОЗ, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Россия, В мире, Грипп
ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"
В ФМБА сообщили, что ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"