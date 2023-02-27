https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html

ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"

ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М" - РИА Новости, 27.02.2023

ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"

Всемирная организация здравоохранения подтвердила качество российской вакцины для профилактики гриппа "Флю-М", разработанной специалистами Федерального... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:56

2023-02-27T21:56

2023-02-27T21:56

вероника скворцова

воз

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

россия

в мире

грипп

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила качество российской вакцины для профилактики гриппа "Флю-М", разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА России. "В рамках процедуры преквалификации две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили высокое качество разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России вакцины для профилактики гриппа "Флю-М" и полное соответствие ее параметров международным стандартам",- говорится в сообщении. Оценка проводилась согласно требованиям ВОЗ к противогриппозной вакцине. Результаты тестирования подтвердили приемлемость вакцины против сезонного гриппа, отметили в пресс-службе. "Собственная технология производства вакцин от штамма до готового продукта позволяет добиться качественной очистки антигенов, при которой содержание овальбумина (основного аллергена куриного яйца) находится в диапазоне 1-2 нг в дозе, что в тысячу раз меньше допустимых норм", - сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854571781.html

https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html

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вероника скворцова, воз, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, в мире, грипп