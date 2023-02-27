https://ria.ru/20230227/saakashvili-1854696636.html
Врач рассказал о состоянии Саакашвили
Врач рассказал о состоянии Саакашвили - РИА Новости, 27.02.2023
Врач рассказал о состоянии Саакашвили
Состояние проходящего лечение в тбилисской клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое, при продолжении потери веса начнутся необратимые... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:26
2023-02-27T19:26
2023-02-27T19:26
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 27 фев - РИА Новости. Состояние проходящего лечение в тбилисской клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое, при продолжении потери веса начнутся необратимые процессы, заявил в понедельник врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия. "Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватное лечение", - заявил Григолия журналистам. По его словам, если "вес политика снизится до 55 килограмм, то начнутся необратимые процессы, он будет прикован к постели". Врач отметил, что на данный момент Саакашвили весит 64 килограмма, но тенденция потери веса сохраняется. Врачи аппарата омбудсмена осмотрели Саакашвили 19 февраля. В официальном заключении группы врачей сказано, что у пациента отмечается потеря равновесия и координации, снижение психических функций, начался процесс саморасщепления тканей организма, атрофия мышц, кахексия четвертой степени, периферическая и вегетативная невропатия. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853182959.html
https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Врач рассказал о состоянии Саакашвили
Врач Григолия сообщил, что состояние экс-президента Грузии Саакашвили критическое
ТБИЛИСИ, 27 фев - РИА Новости. Состояние проходящего лечение в тбилисской клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое, при продолжении потери веса начнутся необратимые процессы, заявил в понедельник врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия.
"Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит, так как он не получает адекватное лечение", - заявил Григолия журналистам.
По его словам, если "вес политика снизится до 55 килограмм, то начнутся необратимые процессы, он будет прикован к постели". Врач отметил, что на данный момент Саакашвили весит 64 килограмма, но тенденция потери веса сохраняется.
Врачи аппарата омбудсмена осмотрели Саакашвили 19 февраля. В официальном заключении группы врачей сказано, что у пациента отмечается потеря равновесия и координации, снижение психических функций, начался процесс саморасщепления тканей организма, атрофия мышц, кахексия четвертой степени, периферическая и вегетативная невропатия.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.