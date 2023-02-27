https://ria.ru/20230227/proekty-1854595404.html

Одобрены первые пять производственных проектов в ОЭЗ "Пермь"

Одобрены первые пять производственных проектов в ОЭЗ "Пермь" - РИА Новости, 27.02.2023

Одобрены первые пять производственных проектов в ОЭЗ "Пермь"

Одобрены первые пять проектов производств в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Пермь", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:31

2023-02-27T14:31

2023-02-27T14:31

пермский край

дмитрий махонин

объединенная двигателестроительная корпорация

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ПЕРМЬ, 27 фев – РИА Новости. Одобрены первые пять проектов производств в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Пермь", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.В понедельник глава региона Дмитрий Махонин провёл заседание управляющего комитета ОЭЗ "Пермь". В совещании приняли участие пять потенциальных компаний-резидентов, которые представили свои проекты по созданию и развитию производств на территории первой в регионе экономической зоны."Управляющий комитет ОЭЗ рассмотрел проекты бизнес-планов и предварительно одобрил инициативы потенциальных резидентов. Теперь инвесторам предстоит сформировать заявки на получение статуса резидента. Они будут рассмотрены экспертным советом", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, в числе претендентов на работу в ОЭЗ значатся АО "ОДК-Пермские моторы", планирующее реализовать проект строительства производственного комплекса для серийного изготовления авиационных двигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90А, и ООО "Пермская судоверфь", занимающееся выпуском речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов.Кроме того, на статус резидента претендуют ООО "Осенцовский сталепрокатный завод", которое намерено создать новый металлургический завод по производству арматуры, ООО "Форпласт", представившее проект производства полиэтиленовых восков, микронизированных и окисленных восков и восковых эмульсий, а также ООО "СТЕЛЛА ПЕРМЬ – Завод Пластиковых Изделий". По данным пресс-службы губернатора, дочерняя организация ООО "Стелла групп" планирует строительство нового производства экологически чистых изделий из поливинилхлорида.Глава Пермского края отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, регион продолжает наращивать инвестиционный потенциал. "Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в Особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркнул Махонин.По его словам, общий объем инвестиций первых пяти потенциальных резидентов по результатам реализации их проектов составит порядка 58,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации этих проектов в Пермском крае появится примерно 2,5 тысячи рабочих мест."А это и новые поступления в виде налога на доходы физических лиц. И самое главное – повышение реальных доходов граждан, уровня занятости и улучшение социальной стабильности в регионе", – заключил Махонин.

https://ria.ru/20230131/promyshlennost-1848747067.html

https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html

пермский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, объединенная двигателестроительная корпорация