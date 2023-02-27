https://ria.ru/20230227/prigovor-1854625099.html

В Казани экс-следователя приговорили к колонии за кражу сейфа с вещдоками

В Казани экс-следователя приговорили к колонии за кражу сейфа с вещдоками - РИА Новости, 27.02.2023

В Казани экс-следователя приговорили к колонии за кражу сейфа с вещдоками

Вахитовский районный суд Казани в понедельник приговорил бывшего следователя-криминалиста СК Марата Шакирова к 6,5 годам колонии за кражу сейфа с более чем 14... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:57

2023-02-27T15:57

2023-02-27T15:58

происшествия

казань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в понедельник приговорил бывшего следователя-криминалиста СК Марата Шакирова к 6,5 годам колонии за кражу сейфа с более чем 14 миллионами рублей из здания следственного отдела в Казани, сообщает суд. СК РФ сообщал, что в начале октября 2021 года неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось более 14,6 миллиона рублей, проходящих в качестве вещдока. Были задержаны четверо подозреваемых, в том числе выступивший организатором Шакиров. "Шакирову назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 3 года, с лишением специального звания подполковник юстиции", - говорится в сообщении. Согласно ранее озвученным в суде данным, в ночь на 4 октября 2021 года Шакиров, Руслан Нургалиев, Данила Елинсон, Никита Карабаев и Дживан Мхитарян проникли в служебный кабинет замруководителя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Татарстану и похитили сейф, в котором хранились 14,68 миллиона рублей. Две недели назад суд приговорил Нургалиева, Карабаева и Елинсона к трем годам лишения свободы каждого. Шакиров полностью признал вину и заключил со следствие досудебное соглашение, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Мхитарян объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html

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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)