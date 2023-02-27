https://ria.ru/20230227/pravda-1854478026.html

В Германии раскрыли "неудобную правду" для Зеленского

В Германии раскрыли "неудобную правду" для Зеленского - РИА Новости, 27.02.2023

В Германии раскрыли "неудобную правду" для Зеленского

Несмотря на громкие заявления западных политиков, Украине и Владимиру Зеленскому "становится одиноко", что является "неудобной правдой", пишет обозреватель... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T02:56

2023-02-27T02:56

2023-02-27T08:51

в мире

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россия

владимир зеленский

дональд трамп

рон десантис

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных политиков, Украине и Владимиру Зеленскому "становится одиноко", что является "неудобной правдой", пишет обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.Как замечает автор, часто говорят, что слова могут изменить мир, однако также они могут создавать "дымовую завесу", из-за которой стороннему наблюдателю трудно увидеть взаимоотношения между политиками. "Потому что неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко", - пишет Штайнгарт.За "благородным заявлениями" западных политиков о поддержке Киева скрывается "огромная" территория, населенная теми, кто бойкотирует санкции, пацифистами, а также "политическими противниками" Украины, и эти три группы делают развитие событий "опасным" для последней.Так, по-прежнему есть государства и компании, которые по экономическим причинам покупают в России товары, в том числе подсанкционные, указывает автор. К примеру, Польша продолжает закупать российскую нефть, Европа в целом продолжает покупки российского газа, а санкционные товары из России продолжает поступать в Германию.Также по всему миру распространяются пацифистские настроения, и люди, их поддерживающие, выступают за быстрое и ненасильственное прекращение конфликта.При этом "наиболее опасной" для Украины группой являются политики, открыто выступающие против бесконечной накачки Киева оружием. Это, к примеру, "консервативный соперник" Дональда Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис, а также сам экс-президент США, которые критикуют Джо Байдена за игнорирование интересов и забот собственных граждан в угоду Украине."Вывод: общественная поддержка Украины ослабевает. Сторонники страны должны сделать то, что они до сих пор делали недостаточно, – объясниться самим и объяснить свои мотивы", - заключает Штайнгарт.Ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сообщила, что политики из США советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Россией. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.Россия много раз указывала на готовность к дипломатическому процессу, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230226/raskhody-1854452926.html

https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, рон десантис