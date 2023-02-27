https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854664161.html

В Туле пять человек отравились шаурмой

В Туле пять человек отравились шаурмой - РИА Новости, 27.02.2023

В Туле пять человек отравились шаурмой

Пять человек, включая двоих подростков, госпитализированы с острой кишечной инфекцией после того, как поели шаурмы в Туле, сообщило управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:25

2023-02-27T17:25

2023-02-27T17:25

происшествия

тула

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Пять человек, включая двоих подростков, госпитализированы с острой кишечной инфекцией после того, как поели шаурмы в Туле, сообщило управление Роспотребнадзора по Тульской области в понедельник. "Двадцать третьего февраля поступила информация о пяти случаях острой кишечной инфекции у жителей Тулы (в том числе у двоих подростков). <...> Все пять случаев связаны с употреблением шаурмы в организации общественного питания…, в состав которой входили мясо птицы, овощи, соус на основе сырого яйца. Клиника у заболевших идентична (слабость, тошнота, многократные рвота и стул, боли в животе), все госпитализированы", - говорится в релизе. По данным управления, в кафе выявлены "грубейшие нарушения санитарного законодательства". Во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощи, мясо на гриле) выявлен золотистый стафилококк (St.aureus), у пострадавших по результатам обследования также нашли этот микроорганизм. Ведомство через суд планирует добиваться приостановки деятельности заведения. Золотистый стафилококк - микроорганизм, является возбудителем многих инфекций и заболеваний. Размножаясь, стафилококк выделяет токсин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт вызывает тяжелую токсикоинфекцию. Наличие стафилококка в пищевых продуктах говорит о том, что персонал не соблюдает правила личной гигиены, технологический процесс изготовления кулинарной продукции и полуфабрикатов, не организован дезинфекционный режим на объекте, что и привело к возникновению вспышки кишечной инфекции, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html

https://ria.ru/20230215/delo-1852279427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тула, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия