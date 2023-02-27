https://ria.ru/20230227/obstrel-1854670246.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 27.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:38

2023-02-27T17:38

2023-02-27T18:19

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17:10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщает представительство в своем телеграм-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия