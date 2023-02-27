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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854670246.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:38
2023-02-27T18:19
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17:10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщает представительство в своем телеграм-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
17:38 27.02.2023 (обновлено: 18:19 27.02.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17:10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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