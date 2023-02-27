https://ria.ru/20230227/marinka-1854572353.html

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке

Улучшения позиций отмечаются в Марьинке ДНР, российские подразделения продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:39

2023-02-27T12:39

2023-02-27T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

марьинка (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854540274_0:101:2998:1787_1920x0_80_0_0_90f64114bb35808e142ffb910dd4d388.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Улучшения позиций отмечаются в Марьинке ДНР, российские подразделения продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Марьинке также мы видим улучшения, мы видим, что продвигаются наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, упорство противника, с учетом перебрасываемых резервов, затянуло процесс. "Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше, но противник понимает все риски, которые несет освобождение Марьинки", - пояснил он.

https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html

донецкая народная республика

россия

марьинка (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр