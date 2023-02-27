https://ria.ru/20230227/marinka-1854572353.html
Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке
Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке
Улучшения позиций отмечаются в Марьинке ДНР, российские подразделения продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:39
2023-02-27T12:39
2023-02-27T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
марьинка (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Улучшения позиций отмечаются в Марьинке ДНР, российские подразделения продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Марьинке также мы видим улучшения, мы видим, что продвигаются наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, упорство противника, с учетом перебрасываемых резервов, затянуло процесс. "Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше, но противник понимает все риски, которые несет освобождение Марьинки", - пояснил он.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Марьинке
Пушилин отметил улучшение позиций и продвижение российских войск в Марьинке