В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Якутске 22-24 марта в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг состоится Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает Фонд Росконгресс, оператор мероприятия.
"Наука в целом и научное сотрудничество в частности являются одними из ключевых двигателей развития Арктики. Интенсивное и устойчивое развитие арктических и дальневосточных регионов, улучшение качества жизни людей – приоритет нашего государства. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия, транспортная, промышленная, социальная инфраструктура, большое внимание уделяется охране окружающей среды. Важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие, в том числе, учитывать риски, связанные с изменением климата, обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что конференцию посетят более 200 экспертов из России, КНР, Индии, Казахстана и других стран. Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах.
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"Меняющийся климат – один из самых серьезных вызовов нового времени. Поэтому крайне важно объединить усилия и научиться лучше понимать причины и механизмы изменений климата, а также – противостоять их последствиям. Арктика, которую принято считать "кухней" погоды, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому вторым ключевым вопросом конференции стала проблема таяния вечной мерзлоты. Она в прямом и переносном смысле выступает фундаментом, на котором строятся арктические экосистемы, инженерные сооружения, города и поселки, жизнь людей, планирующих здесь свое настоящее и будущее", - отметил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Основная часть научно-практической повестки конференции будет уделена вопросам устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата, которые будут обсуждаться в том числе в научно-популярном формате.
В рамках мероприятия состоятся два пленарных заседания - "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений" и "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата", а также запланированы круглые столы. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.
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