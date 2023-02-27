Рейтинг@Mail.ru
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/konferentsiya-1854654354.html
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата - РИА Новости, 27.02.2023
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
В Якутске 22-24 марта в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг состоится Международная научно-практическая конференция по... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:03
2023-02-27T17:03
фонд "росконгресс"
арктический совет
арктика
алексей чекунков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854638892_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e95c32a76b698924842b6c0c67a11a8b.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Якутске 22-24 марта в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг состоится Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает Фонд Росконгресс, оператор мероприятия."Наука в целом и научное сотрудничество в частности являются одними из ключевых двигателей развития Арктики. Интенсивное и устойчивое развитие арктических и дальневосточных регионов, улучшение качества жизни людей – приоритет нашего государства. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия, транспортная, промышленная, социальная инфраструктура, большое внимание уделяется охране окружающей среды. Важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие, в том числе, учитывать риски, связанные с изменением климата, обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что конференцию посетят более 200 экспертов из России, КНР, Индии, Казахстана и других стран. Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах."Меняющийся климат – один из самых серьезных вызовов нового времени. Поэтому крайне важно объединить усилия и научиться лучше понимать причины и механизмы изменений климата, а также – противостоять их последствиям. Арктика, которую принято считать "кухней" погоды, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому вторым ключевым вопросом конференции стала проблема таяния вечной мерзлоты. Она в прямом и переносном смысле выступает фундаментом, на котором строятся арктические экосистемы, инженерные сооружения, города и поселки, жизнь людей, планирующих здесь свое настоящее и будущее", - отметил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Основная часть научно-практической повестки конференции будет уделена вопросам устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата, которые будут обсуждаться в том числе в научно-популярном формате.В рамках мероприятия состоятся два пленарных заседания - "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений" и "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата", а также запланированы круглые столы. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.
https://ria.ru/20221208/arktika-1837239190.html
https://ria.ru/20230217/arktika-1852660388.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854638892_165:0:1600:1076_1920x0_80_0_0_c64a20f6494694035d5c794e49d447ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "росконгресс", арктический совет, арктика, алексей чекунков
Фонд "Росконгресс", Арктический совет, Арктика, Алексей Чекунков
17:03 27.02.2023
 

В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Якутске 22-24 марта в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг состоится Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает Фонд Росконгресс, оператор мероприятия.
"Наука в целом и научное сотрудничество в частности являются одними из ключевых двигателей развития Арктики. Интенсивное и устойчивое развитие арктических и дальневосточных регионов, улучшение качества жизни людей – приоритет нашего государства. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия, транспортная, промышленная, социальная инфраструктура, большое внимание уделяется охране окружающей среды. Важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие, в том числе, учитывать риски, связанные с изменением климата, обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что конференцию посетят более 200 экспертов из России, КНР, Индии, Казахстана и других стран. Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах.
Девушки на стенде госкорпорации Росатом на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 16:04
Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
"Меняющийся климат – один из самых серьезных вызовов нового времени. Поэтому крайне важно объединить усилия и научиться лучше понимать причины и механизмы изменений климата, а также – противостоять их последствиям. Арктика, которую принято считать "кухней" погоды, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому вторым ключевым вопросом конференции стала проблема таяния вечной мерзлоты. Она в прямом и переносном смысле выступает фундаментом, на котором строятся арктические экосистемы, инженерные сооружения, города и поселки, жизнь людей, планирующих здесь свое настоящее и будущее", - отметил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Основная часть научно-практической повестки конференции будет уделена вопросам устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата, которые будут обсуждаться в том числе в научно-популярном формате.
В рамках мероприятия состоятся два пленарных заседания - "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений" и "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата", а также запланированы круглые столы. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 13:28
МИД предложил США покинуть Арктический совет
 
Фонд "Росконгресс"Арктический советАрктикаАлексей Чекунков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала