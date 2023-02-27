https://ria.ru/20230227/gazoprovody-1854626002.html

В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы

В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы - РИА Новости, 27.02.2023

В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы

В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:59

2023-02-27T15:59

2023-02-27T15:59

тверская область

игорь руденя

жкх

тверская область

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ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы общей протяженностью 74,4 километра от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково. Строительство велось в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года."Ключевые задачи – провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта", – процитировали в сообщении губернатора Тверской области Игоря Руденю.Благодаря созданию межпоселковых газопроводов от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково на территориях муниципалитетов появилась возможность газификации 3165 домовладений и 49 котельных. В настоящее время ведется работа по подготовке к приему газа многоквартирных домов, Краснохолмского краеведческого музея и магазина. К природному газу уже подключено первое домовладение и многофункциональные центры в Красном Холме и Молоково.Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230118/gazoprovody-1845815327.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, жкх, тверская область