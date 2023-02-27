https://ria.ru/20230227/gazoprovody-1854626002.html
В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы
В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы - РИА Новости, 27.02.2023
В двух райцентрах Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы
В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:59
2023-02-27T15:59
2023-02-27T15:59
тверская область
игорь руденя
жкх
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы общей протяженностью 74,4 километра от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково. Строительство велось в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года."Ключевые задачи – провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта", – процитировали в сообщении губернатора Тверской области Игоря Руденю.Благодаря созданию межпоселковых газопроводов от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково на территориях муниципалитетов появилась возможность газификации 3165 домовладений и 49 котельных. В настоящее время ведется работа по подготовке к приему газа многоквартирных домов, Краснохолмского краеведческого музея и магазина. К природному газу уже подключено первое домовладение и многофункциональные центры в Красном Холме и Молоково.Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20230118/gazoprovody-1845815327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жкх, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Тверская область
ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы общей протяженностью 74,4 километра от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково. Строительство велось в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года.
"Ключевые задачи – провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта", – процитировали в сообщении губернатора Тверской области Игоря Руденю
.
Благодаря созданию межпоселковых газопроводов от ГРС "Бежецк" до города Красный Холм и от Красного Холма до поселка Молоково на территориях муниципалитетов появилась возможность газификации 3165 домовладений и 49 котельных. В настоящее время ведется работа по подготовке к приему газа многоквартирных домов, Краснохолмского краеведческого музея и магазина. К природному газу уже подключено первое домовладение и многофункциональные центры в Красном Холме и Молоково.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.