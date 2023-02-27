https://ria.ru/20230227/donetsk-1854626744.html

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка - РИА Новости, 27.02.2023

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка

Девочка-подросток пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:01

2023-02-27T16:01

2023-02-27T16:05

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Бринько, 1 "е" ранена девочка-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк