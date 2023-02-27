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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка - РИА Новости, 27.02.2023
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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка - РИА Новости, 27.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка
Девочка-подросток пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:01
2023-02-27T16:05
в мире
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Бринько, 1 "е" ранена девочка-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк
В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк
16:01 27.02.2023 (обновлено: 16:05 27.02.2023)
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала 13-летняя девочка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Бринько, 1 "е" ранена девочка-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
В Донецке магазин и два частных дома пострадали при обстреле ВСУ
 
В миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк
 
 
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