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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/donetsk-1854598461.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:04
2023-02-27T14:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854576336.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
14:04 27.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:48Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли два района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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