10:11 27.02.2023 (обновлено: 10:14 27.02.2023)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по трем районам Донецка 11 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.50 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.