https://ria.ru/20230227/bezopasnost-1854583251.html
Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности
Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 27.02.2023
Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит российско-алжирское сотрудничество в сфере безопасности. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:08
2023-02-27T13:08
2023-02-27T13:08
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит российско-алжирское сотрудничество в сфере безопасности. Как отмечается в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза, в Алжире Патрушев "проведет ряд встреч по вопросам российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности".
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россия, николай патрушев
Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности
Секретарь Совбеза Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности