https://ria.ru/20230227/bezopasnost-1854583251.html

Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности

Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 27.02.2023

Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит сотрудничество по безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит российско-алжирское сотрудничество в сфере безопасности. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:08

2023-02-27T13:08

2023-02-27T13:08

россия

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Алжир, где обсудит российско-алжирское сотрудничество в сфере безопасности. Как отмечается в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза, в Алжире Патрушев "проведет ряд встреч по вопросам российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности".

https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853517308.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев